Verona-Roma, nuovo big a rischio: annuncio UFFICIALE

Verona-Roma, nuovo big a rischio. Al Bentegodi si preannuncia una gara delicata per entrambe le formazioni. Entrambe devono ‘solo’ vincere.

Verona, ed il Verona, attendono la Roma. L’undicesima giornata del campionato di Serie A metterà di fronte due formazioni che attraversano un momento delicato della loro stagione.

L’esordio in campionato della formazione di Paolo Zanetti ha rappresentato un sogno ad occhi aperti. 3-0 al Napoli di Antonio Conte che, dalla scoppola scaligera in poi, non ha più fallito un colpo, o quasi. Ancora qualche gara positiva, poi un calo deciso che ha portato inevitabili malumori all’interno dello spogliatoio gialloblù. La gara contro la Roma può dare i giusti stimoli per provare ad invertire la rotta. Il sogno scaligero sarebbe di fare copia ed incolla della gara perfetta disputata contro gli azzurri partenopei. Un’altra ‘grande’ al Bentegodi ed un’altra grande prestazione. Ma non sarà così facile dal momento che anche la formazione di Ivan Juric non attraversa il migliore dei suoi momenti. La vittoria giallorosa contro il Torino, sofferta ma importantissima, è stato il classico brodino caldo che ha dato un minimo di conforto. Soltanto, però, per poco.

Verona-Roma, nuovo big a rischio: Zanetti nei guai

Paolo Zanetti sa bene che la Roma che salirà a Verona sarà desiderosa di incassare i tre punti e proseguire sulla strada intrapresa contro il Torino. Nella conferenza stampa pre-gara il tecnico scaligero ha parlato a lungo del suo Verona e del possibile undici che affronterà i giallorossi.

Faraoni dal 1‘? “Faraoni stanotte ha avuto il vomito quindi non so come si presenterà. Ci mancano giocatori importanti ma se non ragioniamo di squadra poi si batte sempre sul tasto dei singoli“. Tra i pali scaligeri tornerà Montipò: “Ho semplicemente dato un turno di riposo ad un portiere, non c’è nulla di strano. Montipò per noi è determinante ma deve essere il vero Montipò. Gli ho dato l’opportunità di recuperare le energie psicofisiche“. Paolo Zanetti ha suonato la carica. Non importa chi è nella lista degli assenti. Fondamentali saranno coloro che scenderanno in campo. Facile che la conferenza stampa di Ivan Juric sia sulla medesima falsariga.