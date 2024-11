Juric out, ribaltone Roma: pista a sorpresa per l’erede

Sui social i tifosi della Roma hanno espresso tutto il loro malcontento per la situazione che si è delineata. L’ipotesi di un ribaltone in panchina è sempre più caldeggiata

La pazienza è ormai finita. Anche dal confronto contro l’Hellas Verona, la Roma non è riuscita a sfoderare una prestazione con il coltello tra i denti, venendo sopraffatta nel finale dalle ennesime ingenuità di una stagione che definire problematica sarebbe ormai solo un eufemismo.

Al netto degli evidenti errori arbitrali – inspiegabile la decisione di convalidare la rete del 2-1 a favore degli scaligeri – la Roma aveva solo un risultato a disposizione: la vittoria. Obiettivo che non è stato centrato. E così, con una squadra che naviga a vista con la confusione che regna sovrana, i giallorossi si sono nuovamente dissolti come neve al sole. Punita dagli errori dei singoli, la Roma non è stata di certa aiutata dai cambi del suo allenatore. Le sostituzioni che hanno toccato la zona nevralgica del campo sono sembrate troppo frenetiche e poco incisive. La decisione di non proseguire con il tandem Le Fée-Koné assolutamente deleteria. La panchina di Juric, intanto, traballa pericolosamente. Se non si è giunti all’autentico punto di non ritorno, poco ci manca. Era attesa una scossa e le risposte non sono arrivate. O almeno, non a sufficienza per espugnare un campo che quest’anno è tutto tranne che un fortino.

Esonero Juric, bomba Sky: si fa strada l’ipotesi di un allenatore straniero

In un tam tam ancora tutto da definire, i tifosi della Roma hanno ormai definitivamente preso posizione. Una parte sempre più consistente del tifo giallorosso sta chiedendo con forza l’esonero di Juric per provare ad imprimere la sterzata ad una stagione che sembra stregata.

Sul tema si è espresso anche il giornalista Sky Angelo Mangiante. Rimarcando le poche chances di un ritorno sulla panchina giallorossa di De Rossi, Mangiante ha ipotizzato che le prossime ore possano risultare assolutamente decisive. Sebbene sia molto difficile che il ribaltone in panchina possa materializzarsi già in serata, va monitorata con estrema attenzione la possibile pista straniera. Sarebbe proprio questo l’ago della bilancia che porterebbe la Roma a caldeggiare profili diversi rispetto a quelli circolati nelle ore immediatamente successivi al KO di Firenze. Secondo Mangiante, infatti, i Friedkin avrebbero avviato dei contatti con allenatori stranieri, nomi di alto profilo con cui provare a calmare una piazza che invoca risposte.