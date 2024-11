Leao proposto in Serie A, scambio show: la comunicazione è già arrivata

Grandi movimenti di mercato sull’asse Milano-Napoli: la proposta choc dei rossoneri trova già la risposta del patron azzurro Aurelio De Laurentiis

Nella pur vittoriosa gara di Monza – il Milan ha espugnato l’U-Power Stadium con un gol di Tijjani Reijnders – il tecnico dei meneghini Paulo Fonseca ha avuto ancora il suo bel da fare in sala stampa per rispondere alle ormai solite domande sull’impiego in campo di Rafael Leao, il numero 10 declassato a panchinaro di lusso nelle ultime uscite.

Il portoghese, escluso dai titolari per la terza gara consecutiva in campionato, è stato chiamato a dare il suo contributo a 27′ dalla fine. Una trionfale cavalcata iniziata nella propria metà campo, conclusa però con un tiro debole addosso al portiere è stata l’unica nota di rilievo di uno spezzone di gara comunque non sufficiente. E dire che il Monza, proiettato alla ricerca del pareggio, aveva lasciato non pochi spazi alle possibili sgroppate dell’ex Lille.

Nulla da fare. Forse poco motivato, e magari anche risentito, dal crollo del suo status all’interno delle gerarchie dell’allenatore portoghese, Leao sembra un corpo estraneo. Il mega contratto firmato a giugno 2023, quello che lo lega al Milan fino a giugno del 2028 a 7 milioni di euro netti l’anno più bonus, rischia di trasformarsi in una prigione dorata.

La stessa dirigenza rossonera starebbe seriamente pensando a ‘disfarsi’ del calciatore. Prima che il suo valore di mercato crolli come sta già accadendo nelle ultime settimane. Sul giocatore negli ultimi giorni si è affacciato con interesse il Barcellona, pronto a rimpolpare con un’altra stella il suo già atomico attacco. Ma c’è un’altra pista. Affascinante. Forse impossibile. Uno scambio stellare che farebbe saltare il banco.

Leao per Osimhen, proposta choc: De Laurentiis risponde così

Come riferito dal sito ‘Areanapoli.it‘, il club di Via Aldo Rossi starebbe aprendo alla partenza della sua stella, ma inserendolo in uno scambio che consentirebbe subito di avere un sostituto – e che profilo, ci spingiamo a dire – degno degli ambiziosi obiettivi del club.

“Il Milan vorrebbe dare Leao al Napoli per Osimhen, ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere l’attaccante a una rivale diretta dei partenopei. Vedremo se le cose cambieranno in futuro“. Questa la clamorosa rivelazione, a firma Gerardo Fasano, lanciata nell’etere nelle ultime ore.

Giova ricordare che, a parte la storica riluttanza del patron azzurro di cedere i suoi campioni alle rivali italiane, che sul nigeriano De Laurentiis può ancora esercitare un’opzione di rinnovo annuale in caso di mancata cessione definitiva entro il prossimo giugno.