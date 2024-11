Notte fonda Roma: irrompe il Manchester City

Notte fonda Roma. Il campionato ha la priorità assoluta ma il mercato di gennaio si avvicina. Le novità, però, non sono quelle sperate in casa giallorossa.

Siamo a novembre ed in lontananza si iniziano a scorgere i tratti del calciomercato che tornerà assoluto protagonista nel mese di gennaio. La finestra invernale è attesa da molti e già da tempo sono iniziate le grandi manovre ‘di riparazione’.

E se in Italia si attendono le operazioni delle formazioni che stanno andando più a corrente alternata, Juventus, Milan, Roma, tanto per citarne alcune, nel resto dell’Europa calcistica che conta sono già diversi i top club che stanno pianificando il loro immediato futuro. Il mercato, sempre prodigo di consigli per gli acquisti, ha posto al centro della ribalta un nuovo nome che viene da molto lontano. Arriva da Denville, Stati Uniti. Joao Lucas de Souza Cardoso, per tutti Johnny, classe 2001, è il centrocampista a stelle e strisce del Betis Siviglia.

Notte fonda Roma: ha scelto Pep Guardiola

Il centrocampista del Betis Siviglia è diventato l’oggetto del desiderio di due grandi club.

E’ elgoldigital.com a fornirci notizie più dettagliate a riguardo. L’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e il Manchester City di Pep Guardiola lo vogliono nel loro undici titolare. Il club spagnolo non ha trovato un degno sostituto di Arthur Vermeeren, mentre i Cityzens temono la partenza del neo Pallone d’Oro, Rodri. Entrambi hanno scelto Johnny Cardoso. Atletico Madrid e Manchester City dovranno, però, mettere mani al portafoglio se vorranno il talento statunitense. 80 milioni di euro è il costo della sua clausola, ma potrebbe partire anche per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. Il nome di Johnny Cardoso era stato accostato anche alla Roma, ma il futuro del centrocampista del Betis Siviglia non sarà in Italia. Purtroppo.