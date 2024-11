Premier League gelata: per la Roma non è ancora finita

Calciomercato Roma, la corsa si riapre per i giallorossi: l’ultima indiscrezione offre una chiave di lettura assolutamente interessante

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro l’Hellas Verona, l’attenzione dei giallorossi è inevitabilmente rivolta alla sfida del Bentegodi. Al netto dei buoni segnali evidenziati nel match casalingo contro il Torino, i giallorossi sono infatti chiamati a trovare continuità di rendimento con prestazioni importanti e punti decisivi. Questa prima parte di stagione, però, ha portato in dote non pochi spunti che saranno utili a Ghisolfi in sede di calciomercato.

Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della Roma è impossibile non menzionare la difesa. Con Hummels ed Hermoso ancora sub iudice, non sono esclusi nuovi avvicendamenti soprattutto nel medio lungo termine. Sotto questo punto di vista, occhio soprattutto a un profilo come Badé, accostato in tempi e in modi diversi ai giallorossi. Prima e dopo la fine delle telenovela Danso, infatti, la Roma ha effettivamente provato a capire i margini di manovra, arrivando a mettere sul piatto diverse offerte ufficiali con cui provare a far saltare il banco. Alla fine non se ne è fatto nulla, con gli andalusi che hanno poi rispedito al mittente anche le proposte arrivate dallo Stoccarda, facendo anche firmare al francese il rinnovo del contratto fino al 2029.

Calciomercato Roma, no del Siviglia alla cessione anticipata di Badé

Contestualmente all’ultimo prolungamento, nel contratto del difensore transalpino è stata anche attivata una clausola rescissoria dal valore di 60 milioni di euro che non sembra aver scoraggiato i tanti club che in tempi e in modi diversi hanno provato a sondare la situazione. Il Liverpool – su tutti – sta subodorando lo scenario, ma occhio alle novità.

Secondo quanto riferito da Maximo Ramirez, infatti, il club andaluso non avrebbe alcuna intenzione di cedere uno dei suoi gioielli più luminosi nel mercato di gennaio. Sebbene il club andaluso non stia attraversando una fase particolarmente prolifica da un punto di vista economico, l’obiettivo è quello di resistere agli assalti delle big per evitare di perdere una colonna portante a stagione in corso. In ottica estiva, invece, i discorsi sono molto più aperti e non sono esclusi nuovi colpi di scena.