Verona-Roma, ‘giallo’ Hummels: è tornato subito negli spogliatoi

Verona-Roma, il gesto di Hummels non è affatto passato inosservato: il resoconto di quanto successo

Partita pazza al ‘Bentegodi’ di Verona, che la Roma ha avuto il merito di riacciuffare in ben due circostanze. Nonostante i tanti dubbi che continuano ad aleggiare in merito alla validità del 2-1 degli scaligeri, i giallorossi hanno comunque avuto una reazione importante nella ripresa, trovando il gol del momentaneo 2-2 grazie al solito Dovbyk.

In una partita dai mille capovolgimenti di fronte, va sottolineato anche un altro dettaglio piuttosto curioso riguardante Mats Hummels, ancora una volta in panchina. Pochi minuti dopo l’inizio della ripresa, infatti, il centrale tedesco si è alzato non per iniziare il riscaldamento, ma per fare ritorno negli spogliatoi. Ad evidenziarlo è stato il telecronista Sky Sport, che però non ha spiegato i motivi di questa decisione. Una sortita negli spogliatoi che di certo non è passato inosservato, alimentando non pochi dubbi. Al momento, però, non siamo in grado di fornirvi ulteriori ragguagli sull’argomento. Vi terremo aggiornati nel caso in cui trapelassero ulteriori novità in merito.

Ritornando alla partita, dopo un primo tempo assolutamente elettrico le due squadre stanno dando vita ad una ripresa più compassata. L’importanza della posta in gioco è palpabile, così come la voglia delle due squadre di non lasciare per strada punti pesanti. Per provare a razionalizzare il dispendio di energie, Juric ha varato un massiccio turnover soprattutto in attacco. In difesa, invece, le scelte del tecnico giallorosso sono state molto più conservative, sulla scia di quanto visto nelle ultime apparizioni ufficiali.