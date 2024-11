Addio Cristante: firma rossonera a gennaio

Addio Cristante. La scelta di Ivan Juric di tenere in panchina il centrocampista azzurro alimenta ancor più la voce di un sempre più probabile addio.

Nell’undici titolare della Roma di scena al Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti, non c’era il nome di Bryan Cristante. Una gara delicata che Ivan Juric ha deciso di giocare, almeno all’inizio, senza l’apporto del centrocampista azzurro.

Una scelta chiara che sembra orientare in maniera netta anche il futuro prossimo del 29enne centrocampista di San Vito al Tagliamento. Sembra l’ennesimo rapporto professionale ormai naufragato. Uno tra Ivan Juric e Bryan Cristante è di troppo alla Roma. Sembrava che il primo a salutare Trigoria dovesse essere proprio il tecnico croato subentrato, a stagione in corso, a Daniele De Rossi. Al tecnico ex Toro è stata poi accordata ulteriore fiducia, non si sa con quale scadenza, e pertanto vicino all’addio alla Roma è, al momento, nuovamente il centrocampista. Già in estate si vociferava di una sua possibile partenza poi rientrata. Ora, però, stando così le cose, Cristante non può non valutare opportunità alterative alla maglia giallorossa.

Addio Cristante: Pinto lo porta in Premier League

Valutazioni che portano un po’ ovunque in giro per l’Italia e per l’Europa, con quel sogno comune a tutti i giocatori di attraversare la Manica e sbarcare in Premier League. Opportunità concreta per Bryan Cristante.

Opportunità che si lega naturalmente ad un altro nome che fino a poco tempo fa ha rappresentato una figura importante all’interno della società giallorosa: l’ex direttore sportivo, Tiago Pinto. Dallo scorso febbraio l’ex ds giallorosso è in Premier League e ricopre il ruolo di President of football operations del Bournemouth. Ed è lì che potrebbe approdare Bryan Cristante. Gli ottimi rapporti di Beppe Riso, agente del centrocampista giallorosso, con il dirigente portoghese, potrebbero favorire il buon esito dell’operazione.