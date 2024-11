Addio Roma a parametro zero: nuova offerta in Champions League

Addio Roma a parametro zero. La stagione della formazione giallorossa non si è incanalata nel migliore dei modi. Ed anche il mercato non dà segnali positivi.

La programmazione non riguarda soltanto le operazioni in entrata ed in uscita dei giocatori già pronti e formati. La parte più delicata, e di maggiore responsabilità riguarda, oggi più che mai, i giovanissimi talenti che crescono in casa nelle diverse società.

Le cifre sempre più elevate che contraddistinguono una qualsivoglia trattativa stanno spingendo sempre più le società a provare a coltivare in casa i campioni di domani, e di dopodomani. Ma come da sempre avviene con i fuoriclasse già affermati, anche sulle possibili promesse la concorrenza sta diventando agguerrita. Lo sta scoprendo, in queste settimane, anche la Roma riguardo uno dei suoi talenti più cristallini, Sergej Levak, centrocampista centrale croato, classe 2006. Su di lui si sono posati gli occhi di prestigiosi club europei.

A confermarlo è calciomercato.it.

Addio Roma a parametro zero: se ne va in Premier League

Su Sergej Levak sono piovute le attenzioni di uno dei due club più importanti d’Europa. Sul talentino croato c’è infatti il City Football Group.

Più esattamente è il Girona, club della galassia del City Football Group, che vorrebbe far proprie le prestazioni del giovanissimo giallorosso. Il rischio che sta correndo la Roma è doppio, poiché oltre a poter perdere uno dei suoi migliori talenti potrebbe esserci anche la successiva beffa di vederlo andar via a parametro zero. Infatti il contratto che lega Sergej Levak alla Roma scadrà il prossimo giugno. Emissari del club catalano hanno già avviato i primi contatti con il padre e l’agente del centrocampista croato. Il Girona come primo ‘gradino’ per arrivare sul podio più alto: il Manchester City di Pep Guardiola. Il ‘corazziere’ croato, 196 centimetri di altezza, come futuro perno del centrocampo dei Cityzens.

Un sogno per Pep Guardiola. Un incubo reale per la Roma.