Allegri al posto di Juric, tutto deciso: comunicazione nella notte

Dopo il flop del Bentegodi, le voci riguardanti il futuro della panchina di Juric sono ritornate a prendersi le luci della ribalta. Non hanno alcun dubbio a riguardo

Come neve al sole, la Roma si è sciolta anche al ‘Bentegodi’ di Verona. Incapaci di reagire ai tanti errori che alla fine hanno pregiudicato il risultato finale, i giallorossi hanno gettato alle ortiche la possibilità di incamerare punti importanti con cui risalire una classifica che si sta facendo sempre più complicata. Di conseguenza, la panchina di Juric non è mai stata così a rischio.

Le prossime ore saranno assolutamente decisive. Si prospettano ore di intense riflessioni nel quartier generale dei Friedkin, che intanto stanno scandagliando il terreno alla ricerca della soluzione più congeniale. Oltre ad accontentare la piazza, la proprietà statunitense sarà chiamata – nel caso in cui si optasse alla fine per il nuovo cambio in panchina – a trovare una guida tecnica impattante sin nell’immediato. Lo richiede la posizione in classifica della Roma: il tempo delle promesse è ormai finito. E forse anche per questo – pur non trascurando eventuali profili stranieri – le risposte con le quali i nostri lettori si sono dilettati a lanciare dei feedback sulla possibile scelta dei Friedkin convergono verso un profilo pragmatico come Allegri.

Flop Juric, l’esito del sondaggio di ASRL: scelto Max Allegri

Alla luce della particolare situazione vissuta dalla Roma, abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere il loro parere in merito al futuro della panchina giallorossa, invitando loro ad indicare una preferenza nel ventaglio di nomi accostati alla Roma.

Il 41% dei votanti ritiene che la scelta migliore porti dritti a Massimiliano Allegri. Reduce dall’esperienza alla Juventus, il tecnico livornese non ha ancora trovato una squadra con la quale rimettersi in gioco e potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi giallorossa. Al secondo posto si ‘issa’ Daniele De Rossi, con il 35% delle preferenze. Al momento, però, i Friedkin sembrerebbero essere orientati a virare su altri tipi di profili. Più staccato Roberto Mancini, che ha raccolto soltanto il 21% di adesioni. Solo il 3% dei votanti, invece, propende per la conferma in panchina di Juric. Ma, come già ribadito, occhio alla soluzione estera. Ai posteri l’ardua sentenza.