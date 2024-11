Esonero Juric, blitz dei Friedkin: nuovo allenatore con la clausola

Sono ore concitate per la panchina della Roma dopo l’ultima sconfitta subita al ‘Bentegodi’ di Verona contro l’Hellas. Tutte le possibili opzioni

Serviva una risposta importante da parte della Roma per riuscire ad incamerare una parvenza di credibilità. Niente da fare. I giallorossi sono usciti dalle ossa rotte dal confronto del ‘Bentegodi’, puniti dalle ingenuità di alcuni suoi interpreti, da un gioco che stenda a decollare e da alcuni errori arbitrali piuttosto evidenti.

Nonostante le dichiarazioni post partita – nella quale ha elogiato la prestazione dei suoi – la posizione di Juric è tutt’altro che solida. La fiducia ad interim concessagli dai Friedkin – in Europa da un paio di giorni – sembra essere già sul punto di esaurirsi. Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nei giorni scorsi la proprietà statunitense della Roma avrebbe avuto un colloquio con l’entourage di Paulo Sousa per capirne l’eventuale disponibilità ad accettare la panchina giallorossa. L’ex Fiorentina guida attualmente lo Shabab Al-Ahli dove veleggia in prima posizione; tuttavia, nel caso in cui dovesse arrivare dall’Europa un’offerta contrattuale importante, potrebbe anche decidere di ritornare sui suoi passi. Il vero nodo, semmai, sarebbe il pagamento della clausola rescissoria che i Friedkin dovrebbero pagare per portare Paulo Sousa via dagli Emirati Arabi. Eventualità attorno alla quale la proprietà americana si sarebbe fermata a riflettere.

Roma, da Sousa a Mancini: tutti i nomi per il post Juric

Sempre battendo sull’ipotesi di un allenatore straniero, nelle scorse ore è circolato con una certa insistenza il nome di Frank Lampard, negli anni scorsi prima alla guida della panchina del Chelsea e poi allenatore dell’Everton. Proprio ambienti vicini ai Toffees – dei quali i Friedkin hanno da poco acquisito le quote di maggioranza, potrebbero aver suggerito questo tipo di suggestione.

Scenario che resta comunque solo ipotetico, come le ipotesi che portano ai clamorosi ritorni di Ranieri e De Rossi e alla tentazione Mancini, ingolosito da un eventuale progetto sul medio-lungo periodo. Da non scartare in un mosaico ancora tutto da comporre, infine, i nomi di Allegri, Sarri e Terzic: l’ex allenatore del Borussia Dortmund, in particolare, era stato contattato dai Friedkin prima della virata decisa su Juric il cui futuro è ormai appeso ad un filo.