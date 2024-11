“Fallo tutta la vita”: gol irregolare e nuova sentenza dopo Hellas Verona-Roma

Gol irregolare e nuova sentenza dopo Hellas Verona-Roma, nuovo annuncio su quanto accaduto su Ndika. “Fallo tutta la vita”.

La recente sconfitta della Roma per 3-2 contro l’Hellas Verona ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla posizione dell’allenatore Ivan Juric. Nonostante la vittoria precedente contro il Torino, la squadra giallorossa ha mostrato nuovamente segni di instabilità, mettendo in discussione la capacità di Juric di guidare efficacemente la squadra. La dirigenza della Roma sta valutando attentamente la situazione, considerando possibili cambiamenti per invertire la tendenza negativa.

Oltre alle questioni tecniche, la partita è stata caratterizzata da polemiche riguardanti una decisione arbitrale controversa. In particolare, il gol dell’Hellas Verona ha suscitato discussioni per un presunto fallo non rilevato dal VAR. L’episodio in questione ha visto un contatto tra Kastanos e il portiere Svilar vicino alla linea di porta, oltre a un intervento del braccio di Magnani su Ndicka.

Fallo su Svilar e gol irregolare in Hellas Verona-Roma: Maurizio Pistocchi non ha dubbi

Secondo gli esperti, mentre il contatto tra Kastanos e Svilar può essere oggetto di dibattito, l’azione di Magnani su Ndicka appare più evidente. La sbracciata di Magnani ha colpito al volto Ndicka, e il regolamento tutela particolarmente la salute dei giocatori, soprattutto per quanto riguarda il volto e la testa. In tali situazioni, come aveva ricordato Luca Marelli, non è determinante la volontarietà del gesto, ma il fatto che sia stata commessa un’infrazione su un altro giocatore. Pertanto, sarebbe stato opportuno un intervento del VAR per una revisione sul campo (OFR).

Queste controversie aggiungono ulteriore pressione su Juric, già sotto esame per i risultati altalenanti della squadra. La Roma dovrà affrontare le prossime partite con determinazione, cercando di ritrovare stabilità e fiducia, sia sul piano tecnico che disciplinare. La dirigenza, nel frattempo, continuerà a monitorare da vicino la situazione, pronta a intervenire se necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Da segnalare, sulla questione dei presunti falli in occasione del secondo vantaggio dell’Hellas Verona, anche la posizione espressa su X da Maurizio Pistocchi. “Questa è l’immagine che certifica l’irregolarità del gol di Magnani: Kastanos a contatto fisico con Svilar dentro l’area piccola impedisce al portiere di muoversi liberamente. Questo è fallo tutta la vita, mentre il contatto di Magnani con Ndicka è figlio del movimento e quindi involontario”.

