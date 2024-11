Infortunio e Roma a rischio: è uscito in lacrime. Ecco la situazione che si è verificata nella gara di oggi pomeriggio. Gli esami toglieranno i dubbi

Il turno di Serie A si chiude stasera e nel pomeriggio di oggi c’è stato anche l’incontro tra Parma e Genoa. Macchiato, però, da un infortunio che lo potrebbe anche mettere a rischio per la gara contro la Roma in programma il prossimo 22 dicembre.

Uno dei migliori elementi della squadra di Pecchia, già messo nel mirino a quanto pare di moltissime big del nostro campionato e non solo, ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio, che appare grave, dopo quindici minuti di partita. Un problema muscolare, che lo ha costretto a uscire tra le lacrime. Ovviamente non sappiamo la gravità della situazione e tutto sarà più chiaro nelle prossime ore quando ci saranno gli esami strumentali.

Infortunio e Roma a rischio: Bernabé in lacrime

Nel Parma si è fatto male Bernabé, il centrocampista spagnolo, uno dei migliori come detto in questo avvio di stagione. Problema muscolare, come detto, alla coscia destra, ma le lacrime che lo hanno accompagnato all’uscita dal terreno di gioco non fanno dormire sonni tranquilli né a Pecchia e nemmeno ai tifosi del Parma. Al suo posto è entrato Haj, classe 2005. Ma sappiamo benissimo che non è e non può essere la stessa cosa.

Gli esami ai quali si sottoporrà nel corso delle prossime ore faranno chiarezza su quelle che sono le reali condizioni del giocatore e poi si capirà quanto starà fuori. Ovviamente il rischio che non possa esserci per la sfida contro la Roma ci potrebbe essere: il match è in programma prima di Natale, il prossimo 22 dicembre. E diciamo che quando si tratta di infortuni che sembrano così gravi allora si deve prendere tutto con le pinze per non rischiare nemmeno di avere delle ricadute.