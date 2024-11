La Juve ha mollato Vlahovic: ecco l’erede

La Juventus ha mollato Vlahovic: i bianconeri hanno mandato gli emissari per vederlo da vicino. Ecco cosa trapela dall’Inghilterra

Blitz della Juventus e non solo. E pare sia andato bene, perché i bianconeri hanno visto da vicino quell’attaccante che hanno messo nel mirino per la prossima stagione e che vedranno anche nella serata di domani nella notte di Champions League.

Ma nello scorso fine settimana in Francia, a visionare David, canadese del Lille in scadenza di contratto e che ha deciso di non rinnovare, non c’erano solo gli emissari bianconeri, ma anche quelli di due squadre della Premier League che renderanno la vita difficile a Giuntoli. Da quando è diventata di dominio pubblico la notizia che il centravanti lascerà il club francese alla fine di questa stagione, si sono drizzate le antenne di diversi club: prendere un giocatore del genere, forte e che segna con estrema regolarità, senza spendere un euro, è un sogno per tutti i direttori sportivi. Anche di quelle squadre che di problemi economici non ne hanno.

La Juve ha mollato Vlahovic: occhi su David

Sì, in Francia c’erano anche gli emissari di Chelsea e Newcastle secondo le informazioni che proprio in queste ore sono state riportate da TBR Football. David ha segnato il primo gol nel pareggio per 1-1 con il Lione, toccando sette gol in sette partite di campionato. Una media che non ha bisogno di essere calcolata, è evidente che segna con un regolarità disarmante quindi la sua squadra parte sempre con un gol davanti alle altre.

La sfida quindi è lanciata da parte della Juventus, una sfida che ovviamente potrebbe avere un’accelerata qualora nelle prossime settimane non dovessero arrivare delle notizie confortanti nel merito del rinnovo di Dusan Vlahovic. Il calciatore serbo, come sappiamo, ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 con uno stipendio di 12milioni di euro che la Juve vorrebbe rinegoziare. Ma segnali di apertura al momento non ne sono arrivati. E questo potrebbe portare ad un addio anticipato. Con David che potrebbe essere l’erede. Ma se le due squadre citate prima dovessero fare un’offerta a gennaio, allora per Giuntoli si complicherebbe tutto.