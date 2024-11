Nuovo ribaltone Juric: appuntamento già fissato a Trigoria

Esonero e nuovo ribaltone Juric, appuntamento in giornata già fissato a Trigoria. Le ultime in casa Roma dopo la sconfitta con l’Hellas.

La Roma sta attraversando un periodo di profonda crisi, evidenziato dalle recenti sconfitte che hanno messo in discussione la posizione dell’allenatore Ivan Juric. La sconfitta per 3-2 contro l’Hellas Verona ha aggravato una situazione già precaria, con la squadra che ha mostrato evidenti lacune sia in fase difensiva che offensiva.

La partita di ieri ha evidenziato nuovamente una fragilità difensiva preoccupante. Nonostante gli sforzi per recuperare, la squadra non è riuscita a ribaltare il risultato, alimentando le critiche nei confronti di Juric e di una squadra ormai senza più fiducia da parte dei propri tifosi. Questa sconfitta segue quella contro la Fiorentina, dove la Roma ha subito un pesante 5-1, e la vittoria di misura, non proprio del tutto convincente, contro il Torino.

Juric a Trigoria per l’allenamento: le ultime dopo la sconfitta con l’Hellas Verona

Le notizie degli ultimi giorni avevano evidenziato come la dirigenza giallorossa stesse valutando attentamente la posizione di Juric, con l’ipotesi di un esonero che sembrava sempre più concreta. La società avrebbe già avviato contatti con possibili sostituti, tra cui nomi di spicco del panorama calcistico italiano ed europeo.

La tifoseria, storicamente esigente, ha espresso il proprio malcontento attraverso i social media e durante le partite, chiedendo un cambio di rotta immediato e, più in generale, palesando grande dissenso e sfiducia per il rendimento della squadra e le recenti decisioni societarie, a partire da quella relativa all’esonero di De Rossi.

Ad ogni modo, la notizia di questi minuti riguarda proprio la posizione del tecnico, che, come riporta LaRoma24, si appresta a dirigere l’allenamento odierno a Trigoria a partire dalle ore 11, in vista della trasferta belga contro l’Union St.Gilloise di giovedì prossimo.