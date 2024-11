Ronaldo-Juve, anticipo secco: lo manda Ancelotti

Ronaldo-Juve: anticipo secco e addio al colpo che i bianconeri avevano in mente. Lo manda direttamente Carlo Ancelotti

In queste ore è uscita una notizia importante che riguarda la Juventus: un attaccante in prestito dal Real Madrid per la prossima stagione.

Anche perché non si conosce quale sarà il futuro di Vlahovic. E Giuntoli, come sappiamo, si sta muovendo alla ricerca di un altro giocatore che possa dare lì davanti delle opportunità a Motta di scelta. Ai bianconeri un centravanti servirebbe nell’immediato, evidente, ma secondo quanto scritto da Ekrem Konur dalle parti di Torino starebbero pensando al profilo di Endrick del Real: chiuso da quei mostri sacri che Ancelotti ha in attacco, il diciottenne brasiliano ha pochissimo spazio. Oltre la Juventus ci starebbe pensando anche il Tottenham, sempre in prestito, ma dalla Spagna arrivano delle informazioni che vanno in una direzione opposta, un anticipo, che metterebbe ko le squadre appena citate.

Endrick al Valladolid: Ancelotti lo manda da Ronaldo

Per farlo giocare con continuità, il Real Madrid potrebbe cedere in prestito il giocatore nella prossima finestra di mercato. E a gennaio la Juve non ha nessuna possibilità di tesserarlo visto che è extracomunitario. Allora si starebbe pensando al Valladolid, squadra di proprietà di Ronaldo “Il Fenomeno”, che sicuramente darebbe tanto spazio al giocatore nella seconda parte di stagione.

Con il rischio della retrocessione che è anche abbastanza alto, si sta pensando da quelle parti di fare una richiesta ufficiale al Real Madrid. I buoni rapporti tra Ronaldo e il presidente madrileno Florentino Perez potrebbero anche far chiudere assai presto la questione. Una notizia che in Spagna è riportata anche da Defensa Central, quindi si parla con insistenza di questa possibile operazione di mercato. E la Juve dovrebbe trovare un’altra soluzione ovvio, anche se la prima scelta, in tutto questo, rimane David del Lille, visionato da vicino nello scorso weekend e che anche domani, in Champions, avrà un incontro ravvicinato con quello che forse potrebbe essere il suo nuovo club.