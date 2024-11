VAR oscurato, nuovo scandalo Roma: la decisione dell’AIA

Var oscurato e nuovo scandalo contro la Roma: quello che sarebbe successo a Verona ha del clamoroso. Ecco la rivelazione

L’errore c’è stato, è stato evidente, e ha indirizzato il match. Forse senza quella rete di Magnani, viziata da un fallo netto nei confronti di Ndicka, staremmo qui a parlare di un’altra partita. Col senno di poi è semplice, e la Roma nonostante questo non ha giustificazioni o ne ha poche, ma quello che ha raccolto Il Romanista su una questione importante ha davvero dell’incredibile.

Il fatto del difensore su Ndicka, colpito in pieno da una gomitata al volto che lo ha tenuto a terra per cinque minuti, era impossibile da non vedere a velocità normale, figuriamoci dopo una revisione al Vardi Marcenaro. Peccato che questa non ci sia stata, e il Verona è andato al riposo in vantaggio. Ma perché l’arbitro non è stato chiamato al monitor? La risposta potrebbe essere questa.

Var oscurato a Verona: ecco cos’è successo

“Secondo un’indiscrezione raccolta dalla nostra redazione, in sala Var non avrebbero visto tutte le immagini a disposizione (mostrate invece agli spettatori in tv nei 4 minuti e 2 secondi in cui Ndicka è rimasto a terra). E di quelle mostrate a Pairetto e Maresca nessuna era in grado di fare chiarezza sull’episodio”. Questo si legge sul sito de il Romanista: e avrebbe davvero dell’incredibile se tutto questo venisse confermato nei prossimi giorni.

Di certo c’è una cosa: com’è stato possibile che nessuno a Lissone non abbia visto il colpo in pieno volto che si è preso Ndicka mentre stava andando a colpire di testa? La domanda se la sono posta tutti e il fatto che nemmeno ad Open Var poi sia stato mandato l’audio per capire cosa fosse successo ha fatto alzare ulteriormente la temperatura tra i tifosi della Roma. Questi nuovi fatti, però, cambiano totalmente le carte in tavola e la domanda diventa un’altra: perché le immagini complete non sono state viste da chi era al monitor per poter intervenire sull’operato del direttore di gara? Chissà se mai avremo una risposta.