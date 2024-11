Arbitri e guai. In casa Pisilli non sono giorni facili. Se Niccolò non sorride per via della difficile stagione della Roma, anche suo fratello ha pochi motivi per farlo. Soprattutto dopo la sua ultima partita.

Vi sono giornate, e momenti, che sarebbe meglio dimenticare in fretta. Probabilmente vorrà dimenticare in fretta tutto quanto accaduto Mattia Pisilli, classe 2002, fratello del centrocampista della Roma, Niccolò.

Dimenticare, però, non sarà facile dal momento che quanto accaduto sul campo durante la sfida valida per il Campionato di Promozione e che ha posto di fronte il Palocco e Nuova Pescia Romana. Mattia Pisilli, anche lui centrocampista come il più noto Nicolò, e che milita tra le fila del Palocco, è stato espulso per doppia ammonizione. A seguito di tal decisione del direttore di gara, Alessio Paci, il giocatore è stato squalificato per undici giornate dal Giudice Sportivo.

Arbitri e guai: undici giornate di squalifica per Mattia Pisilli

La gravità del comportamento del giovane centrocampista del Palocco lo si può evincere dal comunicato del Giudice Sportivo.

“Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni minacciose ed offensive, di natura discriminatoria altresì per motivo di sesso, ritardava l’uscita dal terreno di gioco“. Quanto riportato è parte del contenuto presente nel comunicato ufficiale. Vi sono giornate, e momenti, che sarebbe meglio dimenticare in fretta. La sfida di campionato tra Palocco e Nuova Pescia Romana per un bel po’ sarò un incubo ricorrente nella mente di Mattia Pisilli.

Per almeno undici settimane.