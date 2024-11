Calciomercato Roma, ormai ci siamo: ritorno a un passo

Attenti sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite, i giallorossi stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni importanti

Sebbene a tenere banco in casa Roma siano – in maniera inevitabile – le voci riguardanti il futuro di Ivan Juric, i giallorossi stanno comunque cominciando a vagliare soluzioni importanti anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Una voce in capitolo importante, sotto questo punto di vista, sarà indubbiamente ricoperta dalla questione cessioni. In effetti non sono pochi i calciatori che, almeno in questo primo scorcio di stagione, stanno riscontrando non poche difficoltà a ritagliarsi un minutaggio degno di nota. Tra questi, impossibile non menzionare Leandro Paredes. Entrato negli scampoli conclusivi della gara del ‘Bentegodi’ contro il Verona, il play maker argentino sembra ormai ai margini del progetto tecnico giallorosso. L’ipotesi di un addio già nel mercato di gennaio rappresenta un’ipotesi assolutamente percorribile.

Calciomercato Roma, sempre più caldo il ritorno di Paredes al Boca

A fare il punto della situazione Paredes – tra gli altri – stato anche il giornalista di Rai Sport Marco Conterio. Secondo quanto riferito, l’ex Psg e Juventus sarebbe sempre più vicino a dire addio alla Roma.

Il ritorno al Boca Juniors – da tempo sulle sue tracce e club nel quale Paredes non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera – è sempre più forti. Ricordiamo che l’argentino è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 – che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato – ed è a bilancio per poco meno di 6 milioni di euro lordi. Al Psg, inoltre, spetterebbero altri due milioni al raggiungimento di 80 presenze, ma al momento Paredes ha totalizzato soltanto 56 presenze con la maglia della Roma. Paredes-Boca Juniors: la pista sta diventando sempre più rovente con il passare delle ore. Staremo a vedere cosa succederà.