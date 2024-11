Clamoroso Pogba: l’ex lo chiama per lo Scudetto

Clamoroso Pogba. Il centrocampista francese è ancora un giocatore della Juventus. Ma fino a quando? Intanto arrivano voci sul suo futuro.

Una bella storia che si sta chiudendo nella maniera peggiore. Con il senno di poi, quando cioè tutti possono parlare ‘a cose fatte’, il ritorno di Paul Pogba a Torino non avrebbe mai dovuto essere preso in considerazione.

Alla Continassa si è pensato alla replica del favoloso colpo di qualche anno prima targato Marotta-Paratici. Qualche anno prima, però, era un altro Pogba e la Juventus lo ha compreso ben presto. Nell’agosto 2023 la positività al testosterone del centrocampista francese dopo la prima giornata di campionato. Il fattaccio dopo Udinese-Juventus, gara alla quale il ‘Polpo’ non aveva nemmeno preso parte. Arrivata la sospensione nel febbraio 2024, Paul Pogba si era appellato al Tas. Il Tas ha accolto l’appello dell’ancora centrocampista della Juventus riducendo la sua squalifica a soli 18 mesi.

Paul Pogba potrà tornare in campo a marzo del 2025.

Clamoroso Pogba: è lui l’acquisto scudetto

Paul Pogba nuovamente in campo a marzo 2025. Ma con quale maglia? Non con quella della Juventus, che ha fretta di rescindere il contratto in essere e risparmiare gli otto milioni di euro netti di ingaggio.

Sembra, però, che l’interesse attorno al centrocampista francese stia montando man mano che si avvicina il termine della sua squalifica. E c’è chi perora la sua causa. Caldamente. Emmanuel Petit è un ex centrocampista della nazionale francese, nonché ex profilo di spicco dell’Arsenal con cui ha conseguito la prestigiosa doppietta Premier League-FA Cup nella stagione 1997-1998. Proprio l’ex centrocampista dei Gunners ha ‘consigliato’ Paul Pogba all’attuale tecnico Mikel Arteta.

Lo ha rivelato teamtalk.com: “Sinceramente, l’Arsenal dovrebbe scommettere sulla firma di Paul Pogba. Darà tutto in campo. Ci vorranno alcune settimane per essere completamente in forma, ma sarà così ansioso di lavare il suo nome“. Per Emmanuel Petit il centrocampista della Juventus è un prospetto perfetto per il centrocampo dell’Arsenal per via del suo fisico e della sua creatività. C’è pertanto chi crede ancora in Paul Pogba. Sulla sua voglia di ‘rivincita’ che può portare l’Arsenal alla ‘vincita’ della Premier League.

La Juventus ha da tempo preso la sua decisione. Sperando che non debba pentirsi nuovamente.