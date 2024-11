Colpo da 100 milioni per la Juve: ecco il nuovo attaccante

La Juve giocherà questa sera contro il Lille, ma prima bisogna segnalare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Dopo aver ottenuto due pareggi, certamente dal sapore ben diverso, contro Inter e Parma, la Juve ha ottenuto un ottimo successo in trasferta contro l’Udinese. Con questo successo, sfruttando anche il ko interno del Napoli di Conte contro l’Atalanta, la squadra di Thiago Motta ha ridotto il proprio distacco dalla vetta a quattro punti.

Archiviato, almeno fino al derby di sabato sera contro il Torino di Paolo Vanoli, la Juventus è pronta a scendere subito in campo. La ‘Vecchia Signora’, dopo la sconfitta interna rimediata contro lo Stoccarda, è attesa dalla trasferta di questa sera contro il Lille.

Ai fini della qualificazione al prossimo turno dell’edizione di quest’anno della Champions League, di fatto, per la Juventus sarebbe importantissimo riuscire a battere questa sera la squadra francese. Tuttavia, in attesa della gara contro il Lille, per la ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare delle importanti novità del calciomercato.

Calciomercato Juve, Giuntoli è sulle tracce di Geovany Quenda dello Sporting Lisbona: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘teamtalk.com’, infatti, la Juventus è sulle tracce di Geovany Quenda dello Sporting Lisbona. L’attaccante esterno, però, è seguito anche da altre big europee come il Manchester City, Liverpool e Manchester United. Proprio i ‘Red Devils’, visto l’arrivo in panchina di Ruben Amorim durante la prossima sosta di novembre, vorrebbero acquisire le prestazioni del giocatore.

Ma lo Sporting Lisbona, considerando anche il valore della clausola rescissoria di 100 milioni di euro, non ha l’intenzione di vendere Geovany Quenda. Bisogna dire che la squadra in pole position per l’attaccante esterno, almeno per il momento, è il Manchester City di Pep Guardiola.