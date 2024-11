Dall’esonero alle dimissioni: terremoto Roma. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime ore. Juric rimane in bilico

Se i Friedkin, almeno per ora, hanno deciso di dare fiducia a Juric che giovedì sera sarà sulla panchina della Roma in Europa League (domani alle 19 è prevista la conferenza stampa), sappiamo che il tecnico croato, comunque, rimane in bilico.

E di nomi ne sono usciti parecchi, come possibili sostituti, nel corso di queste ore. Da Paulo Sousa – smentito, come vi abbiamo riportato ieri – passando per Mancini, Lampard e Potter, che poi non è stato, quest’ultimo effettivamente cercato dalla società. Insomma, le opzioni ci sarebbero, così come rimangono in piedi, qualora la proprietà dovesse decidere per il cambio, quelle che portano a Ranieri, che di recente ha detto in una intervista che forse sarebbe pronto a tornare in campo, a Montella, il grande ex.

Dall’esonero di Juric a Montella: si dimetterebbe

Sappiamo che l’aeroplanino è l’attuale commissario tecnico della nazionale turca: quindi dovrebbe prendere una decisione, qualora arrivasse la chiamata, se continuare a stare dall’altra parte del mondo o riavvicinarsi a casa e tornare a Trigoria.

Secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, comunque, il richiamo della Roma potrebbe spingere Montella a dimettersi da ct della Turchia e accettare di conseguenza la chiamata del club giallorosso. Da queste parti, Vincenzo, ha messo la firma sull’ultimo scudetto e non solo ed è uno degli attaccanti più amati dai tifosi. Manca dalla Serie A dal dicembre 2019, quando si chiuse la sua seconda avventura al timone della Fiorentina, forse troppo tempo. E uno come lui, che si sta facendo vedere spesso negli stadi italiani nell’ultimo periodo, potrebbe anche decidere di tornare. Vedremo come andrà a finire.