Epurazione Roma, non solo Pellegrini: doppia firma col Milan

Epurazione Roma, se ne va al Milan insieme all’amico e collega Pellegrini. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Roma sta attraversando un periodo di crisi, culminato nella recente sconfitta per 3-2 contro l’Hellas Verona, aggiungentesi ad una parentesi a dir poco complicata, iniziata già con la seconda gara di campionato e, poi, mai effettivamente arrestatasi. Nonostante le difficoltà, la dirigenza ha deciso di confermare temporaneamente Ivan Juric alla guida della squadra, almeno fino alla prossima partita di Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, come emerso nel corso della giornata odierna.

Tuttavia, la posizione dell’allenatore rimane precaria, con la fiducia legata ai risultati imminenti, anche e soprattutto alla luce delle tante prestazioni negative avvenute sotto la gestione dell’ex Torino, mai effettivamente in grado di assicurare un cambio di marcia dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

Epurazione Roma, il Milan osserva i ‘casi’ Pellegrini e Mancini

Le prestazioni della squadra sono state deludenti, con giocatori chiave come Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini che non sono riusciti a esprimere il loro potenziale.

Questi elementi, considerati pilastri della Roma, hanno mostrato un calo di rendimento, contribuendo alle recenti difficoltà del club e finendo nel mirino principale delle critiche e le proteste dei tifosi. In questo contesto già di per sé complicato, emergono voci di mercato che vedono il Milan interessato proprio a capitan Pellegrini e non solo Mancini.

A riferirlo è Pianeta Milan, che parla di un possibile interessamento dei rossoneri al numero 7 della Roma e al collega connazionale Gianluca Mancini. Nonostante i contratti a lungo termine dei due giocatori (Pellegrini fino al 2026 e Mancini fino al 2027), le recenti prestazioni e la situazione instabile della Roma potrebbero facilitare una trattativa. Il Milan, alla ricerca di rinforzi di esperienza, potrebbe approfittare di questa opportunità per rafforzare la propria rosa.