Addio Juric e decollo Friedkin: è il giorno dell’esonero

Non si placano le indiscrezioni su un possibile esonero di Ivan Juric già nelle prossime ore: riprende quota un’affascinante ipotesi

Non è ancora finita. Nonostante in parecchi fossero convinti che già il giorno dopo Verona-Roma sarebbe stato diramato un comunicato ufficiale riportante l’esonero di Ivan Juric, il croato resiste sulla panchina della Roma. Il prossimo scoglio da superare ancor prima dell’incontro europeo contro l‘Union Saint-Gilloise è la giornata di martedì: il giorno in cui tradizionalmente i Friedkin hanno ufficializzato le loro decisioni (spesso traumatiche per i tifosi) sugli allenatori di turno.

Accadde ad esempio per comunicare l’addio di Paulo Fonseca ma anche per dare il ben servito a José Mourinho, nel gennaio scorso, e a Daniele De Rossi, martedì 17 settembre. Già traballante dopo la clamorosa disfatta di Firenze, l’allenatore croato ha solo leggermente rafforzato la sua posizione vincendo contro il Torino nel turno infrasettimanale: la sconfitta di Verona, arrivata anche a causa di clamorosi errori individuali ed arbitrali, ha fatto ripiombare l’ambiente nella depressione più totale. E Juric è tornato in discussione, ovviamente.

Si susseguono, anche se forse mai si sono interrotte, le voci riguardanti il successore dell’ex allenatore di Verona e Torino. Dalla suggestione Roberto Mancini per finire con la clamorosa pista, a cui starebbero pensando i Friedkin, di Frank Lampard, ce n’è per tutti i gusti. Con le quotazioni in ribasso di Daniele De Rossi, il nome di un altro grande ex sta tornando alla ribalta delle cronache.

Addio Juric, si riapre la pista Montella

Già visto a San Siro in occasione del posticipo domenicale dell’undicesima giornata tra Inter e Venezia, Vincenzo Montella è un nome che nei giorni scorsi era stato già accostato alla panchina capitolina. Inevitabilmente, verrebbe da dire, dato l’estremo bisogno della piazza di una figura familiare a cui affidarsi dopo i disastri di inizio stagione.

Brillante CT della Turchia, che ha condotto fino ai quarti di finale di Euro 2024, l’ex ‘Aeroplanino’ giallorosso, come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe non restare indifferente al richiamo di una città che è nel suo cuore. La strada per sognare il ritorno di un tecnico che ha fatto il suo esordio nella sua nuove veste di allenatore proprio prendendo in corsa la Roma nel 2011, sembra però lunga e tortuosa.

Montella dovrebbe dimettersi da selezionatore della Turchia sposando, a novembre, il progetto tecnico dei Friedkin. Difficile, complicato, ma forse non impossibile. Il richiamo dei colori giallorossi potrebbe far breccia nel cuore del grande ex.