Incubo retrocessione: la scelta ricade su Lampard

Col club ormai in piena zona retrocessione, la scelta può ricadere sulla leggenda del Chelsea: l’indiscrezione si fa sempre più insistente

Già tema caldo dalla cocente sconfitta europea contro l’Elfsborg, l’argomento relativo al possibile esonero di Ivan Juric è diventato addirittura bollente dopo la clamorosa batosta di Firenze. La successiva striminzita vittoria contro il Torino è stata poi a conti fatti una secchiata d’acqua nemmeno troppo fredda sulla questione: la nuova caduta nella fatal Verona ha rimesso in pesante discussione la figura del croato, che per alcuni avrebbe le ore contate.

Dal fischio finale del ‘Bentegodi’ in poi è ripartito – se mai si fosse veramente interrotto prima – il toto post Juric. dal ‘solito’ De Rossi a Roberto Mancini, passando per Paulo Sousa e Vincenzo Montella, sono tanti i prestigiosi nomi accostati alla guida del club giallorosso. Sky Sport nella giornata di lunedì ha addirittura lanciato l’ipotesi Frank Lampard, la leggenda dei Blues momentaneamente disoccupato dopo la seconda avventura sulla panchina del club di Londra, interrottasi a giugno 2023.

Nella capitale si inizia a respirare la paura di essere inghiottiti in una zona retrocessione che non è così lontana. Anche il calendario non sembra arridere alla compagine giallorossa. L’ultimo match prima della sosta vedrà la squadra ospitare il Bologna all’Olimpico, poi si volerà a Napoli e successivamente sarà la volta della temibile Atalanta all’Olimpico. In mezzo alle sfide a Conte e Gasperini poi, ecco il difficile impegno di Londra a casa del Tottenham in Europa League.

Già, Londra. Proprio la metropoli inglese potrebbe tornare ad essere la nuova casa dell’ex centrocampista del Chelsea e della nazionale dei Tre Leoni. Un altro club, al pari se non peggio della Roma, se la passa davvero male in campionato.

Altro che Roma, Lampard torna a casa: destinazione West Ham

Il portale ‘Footboom1.com‘ ha la riportato l’autorevole parere di Jeff Stelling, conduttore di talkSPORT Breakfast, che ha suggerito che proprio Lampard potrebbe essere la soluzione ai problemi del West Ham, il club londinese che veleggia in 14esima posizione appena sopra la zona retrocessione.

Così come dalle parti di Trigoria, anche in casa Hammers la situazione è a dir poco esplosiva. Da più parti si chiede, e da tempo, la destituzione di Julen Lopetegui, il tecnico spagnolo che non è riuscito a far rendere la squadra secondo le aspettative.

Tra chi invoca il ritorno in panchina di David Moyes, complessivamente già per sei stagioni alla guida del sodalizio londinese e chi ricorda come per anni la figura di Lampard non sia stata ben vista dalle parti di Upton Park – oggi Boleyn Ground, la casa del West Ham – la figura dell’ex giocatore degli Hammers prende quota sempre di più. Una soluzione inglese, interna, per risollevare le sorti del club. Un po’ quello che anche i tifosi della Roma vorrebbero per la loro squadra del cuore…