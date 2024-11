Nemmeno il VAR salva Taylor: decisione choc in Champions

Taylor, nuova prestazione choc: questa volta non basta nemmeno il VAR. Succede di tutto in Champions League, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma vive un periodo di forti tensioni e riflessioni interne, con il tecnico Ivan Juric chiamato a risollevare una squadra che fatica a trovare la giusta direzione e lui stesso, in primis, sotto discussione. Dopo la sconfitta amara contro l’Hellas Verona, la società ha optato per confermare Juric, consapevole delle difficoltà che caratterizzano questa fase e nella speranza che il tecnico possa portare la squadra a ritrovare una stabilità, soprattutto nella prossima sfida europea contro l’Union Saint-Gilloise.

Nonostante questo supporto momentaneo, Juric sa di essere sotto pressione, con la sua posizione legata a doppio filo ai risultati futuri. La rosa tutta appare in affanno, e tra le critiche si evidenzia il calo di prestazione di giocatori cardine come Lorenzo Pellegrini e gli altri elementi fino a poco fa centralissimi nel progetto. Tante cose negli ultimi mesi sono cambiate, a partire dalla decisione lo scorso gennaio di esonerare José Mourinho, che nel cuore e nei ricordi di una piazza avrà sempre un posto speciale.

Taylor, sempre tu: nuova prestazione horror in Champions League

Un capitolo irrisolto, che continua a pesare sulla Roma, soprattutto alla luce degli eventi verificatisi dopo, è la finale di Europa League giocata a Budapest contro il Siviglia a maggio 2023. Quella partita avrebbe potuto segnare un momento storico per il club, che però è uscito sconfitto anche ai calci di rigore a causa di decisioni arbitrali discusse e discutibili.

L’arbitro della finale, Anthony Taylor, è finito sotto i riflettori per non aver concesso un rigore alla Roma su un fallo di mano di Fernando. Tali decisioni hanno generato aspre critiche e sono ancora motivo di amarezza per i tifosi, che hanno visto anche nei mesi successivi il fischietto inglese finire nell’occhio del ciclone per prestazioni tutt’altro che convincenti, in Inghilterra ma anche durante altre gare europee.

L’ultimo esempio risale alla serata odierna di Champions League, nella partita tra Slovan Bratislava e Dinamo Zagabria: richiamato al VAR per valutare un rigore in favore della squadra di casa, Taylor ha deciso di non assegnarlo, con una decisione che ha sollevato nuove polemiche. Sul punteggio di 1-1, la decisione ha causato l’ira dei tifosi locali, acuita dal fatto che pochi minuti dopo la Dinamo ha segnato il gol della vittoria. Questo episodio ha rinnovato le critiche verso Taylor, evidenziando ancora una volta una condotta arbitrale discussa.