Panchina Roma, riunione sull’esonero e squadra avvisata: ecco la decisione dei Friedkin in merito all’esonero di Juric

C’era chi se lo aspettava ieri l’esonero di Ivan Juric. C’era chi invece, sapeva che di lunedì di solito non succede nulla e quindi immaginava che, questa mattina, la Roma mettesse sul proprio sito il classico comunicato di ringraziamento annunciando l’addio dell’allenatore.

E invece, né ieri e nemmeno questa mattina – nel consueto orario attorno alle 9 – è arrivata la note ufficiale della società giallorossa. Ivan Juric quindi rimane in sella alla panchina giallorossa: i Friedkin hanno deciso in questo modo confermando e allungando quella che è una fiducia a tempo all’allenatore che giovedì sera siederà sulla panchina giallorossa per dirigere la squadra nel match di Europa League contro l’Union Saint Gilloise – decisivo per il passaggio del turno – e poi domenica all’Olimpico nella gara interna contro il Bologna di Italiano che viene da due vittorie di fila in campionato e che sta benissimo. E che pure avrà due giorni di riposo in più visto che sarà impegnato questa sera in casa contro il Monaco.

Roma, fiducia a Juric: niente esonero

La notizia dunque è questa: fiducia rinnovata a Juric da parte della Roma con i Friedkin che, a quanto pare, sembrano convinti che l’ex Torino sia l’uomo giusto al punto giusto. Gli americani, che non si vedono nella Capitale dal giorno dell’esonero di De Rossi, sono convinti che il lavoro di Juric possa aiutare la squadra a ritrovare i risultati.

Di questo, però, senza ombra di dubbio in questo momento, sono convinti solamente loro e nessun’altro. La legnata di Firenze – sembra passata una vita ma solamente dieci giorni fa arrivavano cinque gol da Palladino – ha rotto qualcosa dentro lo spogliatoio, se mai tutto era stato aggiustato dopo l’esonero di DDR. E tutti sono convinti che sia arrivato il momento di cambiare, di nuovo. Ma per ora tutto tace.