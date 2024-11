Roma, addio UFFICIALE: ha già lasciato il club

Roma, l’addio è UFFICIALE: con un post apparso sui propri canali social ha già annunciato di aver lasciato il club. Ecco di chi si tratta

Ha già salutato Trigoria con una maglia celebrativa firmata da tutti quelli che sono stati, evidentemente, i suoi compagni di viaggio in questi anni dentro la Roma.

Un altro addio dentro il club giallorosso, non sappiamo come, ovviamente, se per scadenza di contratto oppure ha deciso di andare via lui. Queste sono cose private che interessano poco: la notizia, invece, è che uno degli assistenti social, “Assistant Editor” per la precisione come descrive lui nel proprio profilo X, non fa più parte dello staff giallorosso.

Roma, saluta uno degli editori di video

“L’ho vissuta, l’ho amata. Grazie Roma”: Hankin Lorcan, come potete vedere dalla foto sotto, si è congedato in questo modo dal club, pubblicando una foto con una maglia numero 10 dove si vedono le firme degli ormai ex colleghi di lavoro. Il giovane professionista, come si vede anche dalla sua immagine di copertina, c’era anche in uno dei momenti più belli di questi anni, anzi il più bello: era al fianco di Mourinho sopra l’autobus scoperto che ha portato in giro per la città la squadra che aveva appena vinto la Conference League nella finale di Tirana.

Un altro addio quindi e non è stato l’unico dentro il club nel corso degli ultimi anni. Una vera e profonda rivoluzione quella voluta dai Friedkin che hanno anche deciso di lasciare gli uffici all’Eur per portare tutto il quartier generale dentro Trigoria, anche in ottica di una riduzione importante dei costi che hanno fatto la differenza nel corso delle ultime annate. Decisione quindi ufficiale, già presa, e già comunicata. Un momento di tantissimi cambiamenti all’interno della società americana.