Scacco matto Milan: lampo da 45 milioni di euro

Dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti che chiamano in causa anche le possibili mosse del Milan. Come cambiano le carte in tavola: le ultimissime

In procinto di scendere in campo nell’affascinante sfida del Bernabeu contro il Real Madrid, il Milan di Paulo Fonseca si interroga anche su quelle che potrebbero essere le prossime mosse nel medio-lungo periodo. Sotto questo punto di vista, non sono poche le piste che i rossoneri hanno cominciato a scandagliare alla ricerca di soluzioni importanti con cui puntellare un organico che appare ancora sostanzialmente incompleto.

Un ruolo importante in uno scacchiere ancora tutto da comporre, però, sarà inevitabilmente ricoperto dal fronte cessioni. Una questione tutt’altro che banale, ritornata improvvisamente in auge in concomitanza della riapertura del caso Leao, che partirà comunque titolare contro il Real. Oltre all’attaccante portoghese, ritornato a calamitare gli interessi soprattutto del Barcellona, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le voci riguardanti un altro big rossonero. Ci stiamo riferendo a Tijjani Reijnders, protagonista di un inizio di stagione esaltante che ne ha cementato l’importanza. Il jolly olandese, che con la sua poliedricità è in grado di ricoprire più ruoli del centrocampo del Milan, è infatti finito al centro di insistenti spifferi di calciomercato.

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: Tottenham, su Reijnders, la posizione dei rossoneri

Oltre alla suggestione riguardante la possibilità di uno scambio con Federico Chiesa, per Reijnders potrebbe aprirsi un nuovo, clamoroso scenario. Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, infatti, il Tottenham sarebbe intenzionato a rafforzare la mediana con un innesto mirato.

Motivo per il quale, nella lista dei desideri degli Spurs sarebbe finito proprio Reijnders, che però il Milan non sembra essere affatto intenzionato a cedere nel mercato invernale. Non a caso la stessa fonte britannica – pur rimarcando l’interesse del Tottenham per il centrocampista – definisce ‘altamente improbabile’ la possibile operazione. D’altronde il ‘Diavolo’ parte da una valutazione di almeno 45 milioni di euro per lasciar partire il suo tuttocampista: posizione che rende piuttosto difficile imbastire la trattativa, almeno in tempi relativamente brevi. Staremo a vedere cosa succederà.