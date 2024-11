Champions League fatale, UFFICIALE: ha rassegnato le dimissioni

Una gara di Champions League è stata fatale per le dimissioni di un allenatore con un passato molto importante.

Dopo l’ultimo weekend caratterizzato dal campionato, ieri sera si sono disputate le prime partite del quarto turno di questa fase della Champions League. Tra i risultati più importanti bisogna ovviamente inserire la vittoria del Milan di Paulo Fonseca al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

I rossoneri, infatti, hanno sconfitto gli uomini dell’ex Carlo Ancelotti con un sorprendente 1-3. Il Milan, di fatto, ha meritato il successo contro il Real Madrid, viste le tante occasioni da gol create nel corso del match. La Juve, invece, ha più di qualche rammarico per aver pareggiato per 1-1 contro il Lille.

Mentre il Bologna di Vincenzo Italiano è caduto al Renato Dall’Ara contro il Monaco. Questa sera, dunque, sono attese le partite di Inter (che ospiterà l’Arsenal di Arteta) e dell’Atalanta ( di scena a Stoccarda). Tuttavia, prima di queste partite, bisogna registrare una notizia importante che riguarda ‘un’altra Champions League’.

Champions League asiatica, Crespo si è dimesso come tecnico dell’Al Ain dopo il ko con l’Al Nassr

Come scritto sul proprio profilo X da ‘Cesàr Luis Merlo‘, giornalista argentino, Crespo non è più il tecnico dell‘Al Ain (squadra degli Emirati Arabi Uniti). L’ex giocatore di Milan ed Inter, di fatto, si è dimesso dopo il ko per 5-1 contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli.

Dopo il successo dell’anno scorso, dunque, per Hernan Crespo è stata fatale proprio la Champions League asiatica. L’Al Ain, infatti, è la detentrice della massima competizione asiatica per club.