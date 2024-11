Dalla Juve alla Roma: ecco l’erede di Dybala

Dalla Juve alla Roma: Champions League galeotta per i bianconeri che hanno deciso di affondare il colpo. Ecco la situazione attorno al giocatore accostato ai giallorossi

Le notti di Champions e non solo, le Europee in generale, sono quelle che possono decisamente aiutare i direttori sportivi a vedere da vicini quelli che possono essere gli innesti da fare nel corso dei prossimi mesi.

Ad esempio: nella serata di ieri la Juve si è scontrata con David, centravanti del Lille, andato a segno pure, che da un po’ di tempo è stato messo nel mirino da Cristiano Giuntoli. O, per meglio dire, è stato accostato: il fatto che possa arrivare a parametro zero (ha già deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione), ha fatto drizzare le antenne a molte big europee. David, prima dell’arrivo di Dovbyk, è stato accostato anche alla Roma. Ma non solo, dentro il Lille c’è anche un altro elemento che ai giallorossi piaceva la scorsa estate.

Calciomercato Roma, affondo della Juventus per Zhegrova

Edon Zhegrova esterno offensivo kosovaro, piaceva e piace sicuramente a Ghisolfi, che lo conosce bene. E avrebbe voluto portarlo a Trigoria. Un giocatore abile nell’uno contro uno, pronto a sgasare in qualsiasi momento della partita, un esterno di gamba come suggeriva De Rossi ad un certo punto. Poi le idee tattiche sono cambiate, con un passaggio quasi immediato alla difesa a tre, e quindi la pista è un po’ scemata. Certo, in estate era stato anche accostato come possibile erede di Dybala dentro i giallorossi, poi la Joya ha deciso di rimanere in Italia e quindi è sfumato tutto.

E, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna e che sono state riportate da fichajes.net, quella pista italiana per Zhegrova si potrebbe riaprire in breve tempo: il 25enne infatti è stato inserito nei radar bianconeri per la prossima stagione. Un giocatore che per le caratteristiche piace a Thiago Motta e che potrebbe, insomma, arrivare comunque in Italia ma non in giallorosso. In poche parole, infatti, è diventato un obiettivo bianconero.