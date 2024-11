De Rossi ritrova Spalletti: c’è l’annuncio UFFICIALE

De Rossi e Spalletti di nuovo insieme dopo l’annuncio ufficiale arrivato proprio ora: i due si ritrovano dopo le esperienze con la Roma

Il tecnico della Nazionale e l’ex allenatore giallorosso di nuovo uno di fianco all’altro. In questo momento la fortuna sembra girare solo per il ct, mentre per DDR le cose non sono andate particolarmente bene. Ora si attende il riscatto.

Daniele De Rossi non sta attraversando un periodo felicissimo dal punto di vista professionale. Il suo grande obiettivo era far bene con la Roma, ma non gli è stato concesso dalla dirigenza giallorossa. I litigi con Lina Souloukou alla fine gli sono costati più dei risultati, arrivando ad essere cacciato dopo appena 4 partite. Considerando che aveva un contratto di 3 anni, sottoscritto pochi mesi prima, non c’è davvero un filo logico per spiegare la scelta dei Friedkin.

Per ora DDR non ha rescisso il proprio contratto con la Roma e si sta guardando intorno per capire quale potrà essere la sua futura destinazione. Ramadani, suo nuovo agente, sta provando a sondare il terreno all’estero, con qualche squadra che potrebbe essere indirizzata. Nel frattempo, notizia di pochi minuti fa, De Rossi ritrova Luciano Spalletti in tema di Nazionale.

De Rossi ritrova Spalletti a livello Nazionale: insieme nella hall of fame

De Rossi ha vinto l’Europeo del 2021 al fianco di Roberto Mancini, come componente dello staff tecnico azzurro. Una soddisfazione immensa raccolta al termine di un biennio di grande lavoro. Da lì il tecnico di Ostia si è sentito pronto per intraprendere il proprio percorso, sposando prima il progetto della Spal e poi la Roma.

Adesso proprio a proposito di Nazionale, è arrivato un bellissimo riconoscimento per l’ex centrocampista. A Coverciano la FIGC ha deciso di assegnare a Luciano Spalletti, Daniele De Rossi e Andriy Shevchenko il fatidico inserimento nella ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’. Queso riconoscimento che dal 2011 la Federazione assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti, è riservato a chi ha scritto a suo modo la storia del nostro calcio.

Lunedì prossimo, con diretta su RaiSport alle ore 18, saranno assegnati i premi della XII edizione secondo i voti espressi dalla giuria di giornalisti sportivi coordinati da Matteo Marani, presidente della fondazione Museo del Calcio.

Oltre a Luciano Spalletti, nella categoria ‘Allenatore‘, ci sarà anche Daniele De Rossi, come ‘calciatore italiano’. A fargli compagnia anche il vice campione del mondo nel 1970 Roberto Boninsegna (veterano) e l’azzurra Valentina Giacinti (calciatrice). Il tutto avverrà davanti ad una platea di eccezione, visto che tutto lo staff azzurro sarà radunato a Coverciano per preparare il doppio impegno di Nations League con Belgio e Francia.