Il rinnovo non basta: 50 milioni e bye bye Roma

Calciomercato Roma, il rinnovo non basta: il club ha deciso di investire una somma importante per il giocatore. Niente Trigoria

Si è parlato molto di lui nel corso dell’estate scorsa. Ad un certo punto, addirittura, si è parlato di un’offerta della Roma presentata per il suo cartellino. Mancavano dei difensori a Daniele De Rossi prima dell’errore in rapida successione di Hermoso e Hummels, e uno dei profili che era stato accostato al club giallorosso era appunto quello del calciatore del Siviglia.

Si parlava di un’offerta vicina ai 25milioni di euro, ricorderete tutti. Soldi che, evidentemente, non sono bastati per raggiungere un accordo con il club andaluso che ha in mano il cartellino di Loic Bade. E quel cartellino interessa anche al Liverpool. Nonostante ci possa essere un rinnovo importante in casa Reds.

Calciomercato Roma, Van Dijk rinnova: ma arriva l’offerta per Bade

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk, il club rosso di Liverpool ha fatto ulteriori passi in avanti per il rinnovo del difensore olandese. Il suo contratto sarebbe in scadenza alla fine di questa stagione ma dovrebbe continuare agli ordini di Arne Slot.

Questo però non fermerebbe la volontà Reds di andare a prendere un altro difensore, e l’interesse per Bade del Siviglia sarebbe confermato: 24 anni, una clausola rescissoria di 50 milioni di euro (che potrebbe essere trattabile), è un difensore che ha ancora molti margini di miglioramento e che potrebbe essere proprio l’erede di Van Dijk nel momento in cui deciderà di salutare la Premier League. Niente Roma, insomma, per il francese. Ma in questo momento i centrali non mancano, anche se un po’ avanti nell’età (vedi Hummels) quindi per la prossima stagione, forse, un innesto servirebbe anche in quella zona del campo. Ci sarà tempo, comunque, per andare a trovare gli altri obiettivi.