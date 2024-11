Incubo penalizzazione e maxi risarcimento: riscrivono la storia del campionato

Dalla presunta violazione delle regole finanziarie alla richiesta choc: si prospettano ore assolutamente tese, ‘gerarchi’ ribaltate

Nella giornata di ieri sono andate in scena i primi match della quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Inizio positivo per le italiane grazie all’exploit del Milan al ‘Bernabeu’ e il pareggio tra molti rimpianti della Juventus; agrodolce per le inglesi, vista la larga vittoria del Liverpool ma anche la debacle del Manchester City.

Proprio la compagine di Guardiola sta attraversando un momento particolare della stagione. Il poker rifilato dallo Sporting CP ha infatti portato a tre il numero di sconfitte consecutive rimediate dai Citizens, alle prese anche con il processo riguardante le 115 presunte violazioni delle regole finanziarie. Il nodo della questione – ormai noto ai più – riguarda alcuni dettagli in materia di bilancio che il club inglese avrebbe deciso di omettere o comunque di bypassare. L’incubo per Haaland e compagni è quello di dover fare i conti con una sentenza che porti ad una detrazione di punti o in classifica o addirittura alla retrocessione. Lo scenario, intanto, è stato puntellato con un altro dettaglio importante nelle ultime ore.

Manchester City sotto attacco: club di Premier pronti a chiedere un risarcimento milionario

Secondo quanto riferito dal Times, infatti, alcuni club di Premier League si sarebbero riservati il diritto di chiedere un risarcimento danni al Manchester City. Come si legge, l’azione sarebbe stata consigliata dai rispettivi avvocati anche prima della sentenza definitiva del processo che sta avendo luogo, poiché “esiste un potenziale periodo di prescrizione di sei anni che risale al 5 novembre 2018”.

Il motivo è presto detto. Nel caso in cui le accuse venissero effettivamente provate, i club si troverebbero nelle migliori condizioni possibili per chiedere un risarcimento economico che ‘tocchi’ la perdita di entrate relative alla mancata vittoria del campionato o alla mancata partecipazioni alle Coppe europee. Un maxi risarcimento che, se quantificato, sfonderebbe in maniera considerevole il tetto delle centinaia di milioni di sterline. Ricordiamo come – Ion base alle norme della Premier League – i club non possano citarsi in giudizio a vicenda tramite tribunali, ma soltanto tramite arbitrato. Staremo a vedere cosa succederà.