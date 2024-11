Infortunio e allarme: big match con la Roma a rischio

Infortunio e allarme in vista della sfida con la Roma: big match a rischio. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma si trova in un momento cruciale della stagione, con sfide decisive all’orizzonte e una situazione interna che richiede attenzione. Nelle ultime 24 ore, il club ha confermato la fiducia nel tecnico Ivan Juric, nonostante i risultati altalenanti. Tuttavia, la dirigenza ha sottolineato l’importanza di una reazione immediata da parte della squadra, soprattutto in vista dei prossimi impegni.

Il calendario giallorosso prevede incontri determinanti, a partire dalla trasferta in Belgio di domani contro l’Union Saint-Gilloise per l’Europa League.10 novembre è la data segnata per la sfida casalinga contro il Bologna in Serie A.

Allarme Atalanta, infortunio per Kolasinac

Il 24 novembre ci sarà la trasferta al Maradona contro il Napoli.28 novembre: match interno contro il Tottenham in Europa League e il 1 dicembre la partita casalinga contro l’Atalanta.

La gara contro l’Atalanta assume particolare rilevanza, non solo per la qualità dell’avversario, ma anche per le possibili assenze. Nelle ultime ore, il difensore nerazzurro Sead Kolasinac ha riportato un infortunio alla coscia destra, che potrebbe comprometterne la presenza per il match dell’1 dicembre. Le condizioni del giocatore saranno monitorate nei prossimi giorni per determinare i tempi di recupero.

La Roma, intanto, è chiamata a una pronta reazione per risalire la classifica e proseguire il cammino europeo. Le prossime partite rappresentano un banco di prova fondamentale per il futuro della stagione e per la posizione di Juric sulla panchina giallorossa.