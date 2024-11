Infortunio UFFICIALE, salta la Roma: l’esito degli esami

C’è un responso ufficiale dal punto di vista medico che esclude la sua presenza contro la Roma: un infortunio che può aiutare la squadra di Juric

Secondo l’esito degli esami il problema è più serio del previsto e porterà il giocatore a non poter essere presente contro i giallorossi. Vista la sua pericolosità un sospiro di sollievo per Pellegrini e compagni.

La Roma deve serrare i ranghi in campionato per cercare di migliorare una classifica che al momento è preoccupante. Un dodicesimo posto che grida vendetta, con un margine di soli 5 punti sulla zona retrocessione e prospettive pessime visto il calendario delle prossime settimane. Il Bologna di Italiano sarà la prossima avversaria allo Stadio Olimpico, prima della sosta per le nazionali. Al rientro ci saranno le sfide con Napoli e Atalanta, con in mezzo la trasferta di Londra di Europa League, contro il Tottenham.

Fare punti è obbligatorio ma non sarà così semplice, vista la condizione degli uomini di Juric e le difficoltà del tecnico stesso. Almeno dal punto di vista degli infortunati, l’infermeria si è praticamente svuotata, con i soli Hermoso e Saelemaekers ancora ai box. L’ex allenatore del Torino potrà contare su quasi tutta la rosa per questi impegni, incrociando le dita.

Bernabé salta la Roma: l’infortunio dell’attaccante del Parma è più serio del previsto

Chi invece ha perso un pezzo importante in vista della sfida contro la Roma è il Parma, che si presenterà allo Stadio Olimpico il prossimo 22 dicembre (gara delle 12:30). I ducali, allenati da Fabio Pecchia, hanno perso il fantasista Adrian Bernabé nella sfida con il Genoa di lunedì scorso.

Il 23enne spagnolo si è fermato subito dopo aver accusato un problema al flessore della coscia destra. Gli esami hanno confermato le sensazioni avute proprio durante il match del Tardini.

“Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrian Bernabé ha evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra“, questo si legge nella nota ufficiale del club.

Quindi si tratta di una lesione tra il secondo e il terzo grado, con una rottura quasi completa delle fibre muscolari. Per cose di questo genere si può stare fermi anche 3 mesi, ciò significa che probabilmente Bernabé farà il suo rientro non prima di gennaio.

La Roma non se lo ritroverà di fronte il 22 dicembre all’Olimpico.