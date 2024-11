Non solo Hummels: addio Roma dopo soli sei mesi

La Roma, in attesa del match contro l’Union Saint Gilloise, sarebbe intenzionata a salutare a gennaio la bellezza di cinque giocatori.

Dopo la vittoria contro il Torino, la Roma è caduta di nuovo in campionato. Domenica scorsa, infatti, i giallorossi hanno perso per 3-2 contro il Verona di Paolo Zanetti.

La Roma non ha certamente brillato contro i veneti, ma non meritavano neanche il ko. Anche perché il secondo gol del Verona doveva essere annullato per un fallo su Ndicka. Dopo questo ko, che ha fatto precipitare la squadra giallorossa al dodicesimo posto, gli uomini di Ivan Juric sono attesi dalla gara di Europa League di domani contro l’Union Saint Gilloise.

Il team capitolino, di fatto, deve sicuramente vincere questa gara della seconda competizione europea , anche se il match di domenica contro il Bologna sa proprio di uno spartiacque dell’intera stagione. Tuttavia, prima di queste partite così fondamentali in casa Roma bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

Calciomercato Roma, a gennaio potrebbero partire ben cinque giocatori: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Roma nella prossima sessione di calciomercato invernale potrebbe dire addio alla bellezza di ben cinque giocatori. Il primo nome, ovviamente, è quello di Hummels, soprattutto in caso di permanenza di Ivan Juric sulla panchina giallorossa.

Gli altri nomi sono quelli di Leandro Paredes , Nicola Zalewski (entrambi con il contratto in scadenza il prossimo giugno), Shomurodov e Samuel Dahl (arrivato nella Capitale solo l’estate scorsa). Nella Roma, dunque, a gennaio si prospetta un’altra piccola rivoluzione, sempre in attesa di quello che accadrà sulla panchina capitolina. La posizione di Ivan Juric, infatti, è sempre più in bilico.