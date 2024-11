Roma, tifosi accontentati: il ritorno è già realtà

Arriva una bellissima novità per i tifosi della Roma, con un gradito ritorno dopo diverso tempo: almeno in questo sono stati accontentati

I Friedkin stanno per tornare nella Capitale e intanto escono delle anticipazioni su una cosa che avverrà il prossimo anno. Un aspetto che può regalare un sorriso ai fan, con un ritorno e una novità che andranno a braccetto.

In casa Roma le cose stanno andando a rotoli nelle ultime settimane, tra risultati che non arrivano, una società assente e un progetto tecnico che non prende corpo. I Friedkin potrebbero rifare la propria comparsa nei prossimi due giorni, con l’idea di far sentire la propria presenza almeno prima di Roma-Bologna, sperando che non sia troppo tardi o che la squadra possa rialzarsi almeno adesso.

Nella testa dei proprietari americani, al di là di un’ipotetica cessione, c’è però anche quella di programmare un futuro diverso, sia a livello dirigenziale che estetico. Si perché in questo momento stanno circolando le prime immagini di come potrebbe essere la terza maglia del prossimo anno, stagione 2025/2026. La prima cosa che balza agli occhi è un ritorno importantissimo, molto sentito per tutti i tifosi giallorossi.

La nuova terza maglia sarà bianca e verde: le anticipazioni per il prossimo anno

La terza divisa ufficiale per il prossimo campionato potrebbe avere come tema principale il bianco e il verde. Un’accoppiata di colori inedita per la Roma ma bellissima ad un primo impatto visivo. Il bianco è il grande classico della seconda maglia, mentre il verde a volte ha fatto capolino nella storia del club, come in occasione del famoso Slavia Praga-Roma, nella stagione 1995/1996.

😍⚪🟢🟡 𝓐𝓢 𝓡𝓸𝓶𝓪 𝟐𝟓-𝟐𝟔 𝓣𝓱𝓲𝓻𝓭 𝓚𝓲𝓽 𝓛𝓮𝓪𝓴𝓮𝓭: https://t.co/E3BFzMFdaO — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 6, 2024

La gradita e bella novità per i tifosi riguarda anche il ritorno dello stemma ASR, almeno secondo quanto mostrato dal sito specializzato footyheadlines.com. Avrà un collo a polo verde con bordo giallo e linee più piccole bianche. I polsini delle maniche e le tre strisce sulle spalle saranno verdi con rifiniture gialle, mentre sul petto tornerà appunto il vecchio stemma ASR. Il colore verde è un all’Alba Roma, uno dei club che ha contribuito alla fondazione dell’Associazione Sportiva Roma.