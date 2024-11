45 milioni per Calhanoglu: l’Inter è già d’accordo

Calciomercato Inter, non mollano la presa per Calhanoglu e i nerazzurri hanno fissato il prezzo. Il turco può partire per 45milioni di euro

Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter. Sì, proprio così. Anche perché secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da caughtoffside, la società nerazzurra avrebbe già fissato il prezzo del cartellino. Quarantacinque milioni di euro per il centrocampista turco, decisivo anche nella serata di ieri in Champions League contro l’Arsenal.

Si era parlato effettivamente di una sua partenza già la scorsa estate. Ma sappiamo poi com’è andata a finire: il mediano di Inzaghi è rimasto a Milan e ha ripreso come aveva chiuso, praticamente. Giocando alla grande e continuando ad essere decisivo. Ma le voci di una partenza ritornano forti in questo momento.

Addio Inter: doppio assalto per Calhanoglu

Secondo il sito citato prima, infatti, oltre al Bayern Monaco – che era la società interessata al turco nei mesi scorsi – e che comunque è avanti rispetto a tutte le altre, ci sarebbe anche un altro club pronto a fare “follie” per il centrocampista nerazzurro. Parliamo del Manchester City di Guardiola, che sta valutando attentamente quelle che sono le condizioni di Rodri: non solo per un rientro del giocatore spagnolo fresco vincitore del pallone d’oro, ma soprattutto per quello che in futuro lo stesso potrà dare. Si sa, riprendersi al massimo da un problema del genere, è sempre difficile.

E quindi si prospetta una corsa a due per il giocatore e magari l’Inter potrebbe anche “approfittare” di questa asta per monetizzare al massimo e piazzare quella che potrebbe essere una plusvalenza clamorosa, una di quelle che possono davvero fare la differenza dentro al bilancio. Insomma, una situazione da monitorare con molta attenzione nel corso delle prossime settimane.