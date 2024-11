Addio Roma dopo sei mesi: è uscito allo scoperto

Menter Juric prepara il match di Europa League con l’USG, emergono nuove indiscrezioni in merito al trasferimento di un calciatore giallorosso

In molti si stanno chiedendo per quanto tempo ancora la Roma di Ivan Juric rimarrà la Roma di Ivan Juric e la risposta appare ancora avvolta in una fitta nebbia di mistero. Alcuni affermano che, a prescindere dai risultati con USG e Bologna, la sosta di metà novembre permetterà alla dirigenza di compiere l’ennesima transizione in panchina, ma ciò che è certo è che il rendimento della formazione capitolina nelle prime settimane della stagione non ha certamente rispettato le aspettative di un calciomercato altisonante.

Di recente, tuttavia, la tifoseria ha iniziato a intravedere una serie di incongruenze anche nella costosissima sessione di mercato estiva, durante la quale, nonostante gli oltre cento milioni di euro investiti, l’organico giallorosso ne è uscito incompleto. Svariati sono i nomi altisonanti che si sono uniti alla rosa capitolina (basti pensare a Dovbyk, Soulé, Koné, Le Fée, Hummels ed Hermoso), ma, nonostante la piacevole presenza di prospetti di qualità per il futuro, si fanno ancora sentire alcune lacune persistenti.

Una su tutte riguarda senza dubbio alcuno la fascia destra, dove Ivan Juric può riflettere soltanto sull’alternanza di Zaki Celik e Saud Abdulhamid. Una povertà di soluzioni che fa inevitabilmente a cazzotti con la rinomata propensione del tecnico croato nel costruire la manovra offensiva attraverso i proprio esterni. Nel corso delle ultime ore sono emerse novità in merito al futuro di Saud Abdulhamid.

Abdulhamid resta a Roma: l’agente smentisce l’addio

Impiegato davvero con il contagocce sino ad oggi, l’esterno arabo è stato al centro di una serie di recenti indiscrezioni sul suo possibile addio dalla città eterna. L’assenza di minuti in campo e la scarsa considerazione degli allenatori transitati sulla panchina giallorossa ha certamente alimentato le voci sulla possibile volontà di Abdul nell’abbandonare la capitale, ma, nelle scorse ore, il marasma di speculazioni sarebbe stato smentito dallo stesso agente del calciatore.

Secondo quanto riportato sul profilo X(Twitter) di All About SPL, l’agente di Saud avrebbe specificato come non ci sarebbe alcuna intenzione di tornare in Arabia nel corso della sessione di mercato invernale, ma che, al contrario, l’entourage del terzino destro abbia intenzione di rimanere a Roma fino alla scadenza del contratto (2028). Di recente, tre le altre cose, Il Messaggero avrebbe persino affermato che nelle intezioni di Ivan Juric ci sarebbe una titolarità nel prossimo match europeo con l’USG.