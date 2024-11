Cristiano Ronaldo, ritorno clamoroso: Juve al settimo cielo

Per la Juve di Thiago Motta, prima del derby contro il Torino, sono arrivate delle importanti notizie che riguardano Cristiano Ronaldo.

Dopo la vittoria rimediata sabato scorso in trasferta contro l’Udinese, la Juventus di Thiago Motta ha pareggiato in Champions League. Martedì scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ non è andata oltre l’1-1 contro i francesi del Lille.

Anzi, la Juve è passata anche in svantaggio. A sbloccare il match, infatti, è stato proprio uno degli obiettivi di calciomercato di Cristiano Giuntoli: Jonathan David. Nella seconda frazione di gara, invece, la squadra di Thiago Motta ha pareggiato con un rigore (concesso per un fallo su Francisco Conceicao) realizzato da Dusan Vlahovic.

Come ammesso dallo stesso tecnico juventino, di fatto, tra le fila del suo gruppo serpeggiava un po’ di amarezza per non aver battuto il Lille, viste le tante occasioni create. La Juve, dunque, è ora attesa dal derby contro il Torino, ma prima ci sono delle novità che le riguardano grazie ad uno suo ex giocatore: Cristiano Ronaldo.

Juve, un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo allo United potrebbe aprire le porte per Zirkzee: le ultime

Secondo Teddy Sheringham (ex giocatore storico del Manchester United), come riportato da ‘teamtalk.com’, Cristiano Ronaldo potrebbe tornare grazie all’arrivo di Amorim sulla panchina dei ‘Red Devils’. I due, di fatto, si conoscono bene, considerando il tempo trascorso insieme nella nazionale portoghese.

Ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore del Manchester United rilasciate a ‘Flash Score’: “Ronaldo con Amorim sarebbe il benvenuto nei ‘Red Devils’ in qualunque posizione, anche se dubito che farà l’allenatore”. C’è da dire che al team inglese servirebbe un attaccante ed il portoghese potrebbe risolverebbe più di qualche grana, ma INEOS difficilmente accetterebbe di pagare il super stipendio dell’ex Juve.

Tuttavia, vedi anche l’interesse per Gyokeres dello Sporting Lisbona (ex squadra di Amorim) è certo che il Manchester United sta cercando una prima punta. Zirkzee, infatti, non sta brillando con i ‘Red Devils’ e potrebbe cambiare aria appena un anno dopo il suo arrivo dal Bologna. In questi giorni, di fatto, sono circolate tante indiscrezioni sul nuovo interessamento della Juve di Thiago Motta per la prima punta olandese.