Dalla finale alla Juventus, ecco il pupillo di Mourinho che potrebbe arrivare in bianconero. La situazione è delineata: offerta pronta

Offerta pronta da 15 milioni di euro per rinforzare il centrocampo. E a quanto pare, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna e precisamente da fichajes.net, il club che detiene il cartellino del giocatore davanti a questi soldi non chiuderebbe in nessun modo la possibilità di un addio anticipato, forse già a gennaio.

La Juventus vuole rinforzare il proprio centrocampo per tenere il passo di quelle che al momento stanno davanti e avrebbe messo nel mirino quello che, secondo i pensieri di Giuntoli, sarebbe un vero e proprio “equilibratore” in mezzo al campo. Di solito lì gioca Locatelli, e a giro si sono alternati Thuram, Douglas Luiz e Fagioli. Ma forse un altro colpo servirebbe alla squadra di Motta, soprattutto perché il giocatore in questione potrebbe anche giocare dietro l’unica punta nel 4-2-3-1 che il tecnico schiera. E andiamo a vedere di chi si tratta.

Dalla finale alla Juventus: Sabitzer nel mirino di Giuntoli

Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco del Borussia Dortmund, sarebbe finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli tant’è che la Juventus avrebbe pronta un’offerta economicamente vantaggiosa per il club e anche una importante per il giocatore. Si legge anche di un possibile primo affondo nel prossimo mese di gennaio, visti gli impegni che ci saranno, ed è una pista da seguire assolutamente. Un profilo, quello del giocatore, che piaceva anche a José Mourinho quando era alla Roma, tant’è che lo aveva chiesto alla dirigenza giallorossa.

Anche perché Motta in questo avvio di campionato ha sicuramente visto che dentro la sua squadra c’è un problema: Douglas Luiz, uno dei più grossi investimenti dell’estate bianconera, non ha mai convinto del tutto. Anzi, ha fatto molto al di sotto di quelle che erano le aspettative della Juventus e quindi il campo lo sta vedendo poco. In poche parole anche questa situazione dentro il club piemontese è da tenere sotto osservazione. E vedremo infine se questi rumours diventeranno qualcosa di più concreto.