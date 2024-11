Esonero Juric: conto alla rovescia Friedkin

La Roma giocherà questa sera contro il team belga dell’Union Saint-Gilloise, ma prima ci sono degli importanti aggiornamenti sul futuro di Juric.

Dopo aver perso domenica scorsa in campionato allo Stadio Bentegodi contro il Verona, la Roma è precipitata ancora di più in classifica. I giallorossi, infatti, sono dodicesimi in classifica con soli cinque punti di svantaggio dal terzultimo posto, occupato dal Monza di Alessandro Nesta.

La sfida di domenica dello Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, dunque, rappresenta una sfida spartiacque per la stagione della Roma. In caso di un ko, infatti, la situazione del team capitolino potrebbe diventare davvero traumatica.

Tuttavia, prima del match contro i felsinei (che hanno appena perso in Champions League contro il Monaco), la Roma scenderà in campo questa sera per giocare la partita di Europa League contro l‘Union Saint-Gilloise. Tra la sfida contro il team belga e quella contro il Bologna di domenica prossima, di fatto, Ivan Juric si gioca il ‘posto’.

Roma, i Friedkin saranno domani nella Capitale: si attende la decisione su Juric

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano, infatti, il tecnico croato è ben consapevole che si deciderà il suo futuro in base anche all’esito di questi due match. Anche perché nella giornata di domani bisogna registrare l’arrivo dei Friedkin nella Capitale.

Lo stesso Ivan Juric, esattamente nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Union Saint Gilloise, ha sottolineato il momento delicato: “Fiducia della proprietà? La sento, ma abbiamo bisogno di risultati”. La gara di questa contro il team belgaa, dunque, rappresenta la prima tappa di uno snodo fondamentale sia per l’ex tecnico del Torino che per l’intera stagione della Roma.