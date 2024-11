Esonero Juric: l’hanno scaricato prima del match

Esonero Juric, si è tutto scatenato già prima del match di Europa League. Ecco cosa è successo. Dalle parti della Capitale non ne possono più

Diciamo che il tempo, per molti, è finito. Non solo per quelle che sono state le prestazioni fino al momento ma anche e soprattutto per le scelte che per molti sono illogiche che arrivano prima di ogni partita.

E anche questa sera Juric ne ha fatta un’altra: qualche giorno fa, in una conferenza stampa, aveva detto che vedeva Hummels centrale, al posto di Ndicka. Quindi, con il secondo fuori per l’influenza, tutti questa sera si aspettavano un impiego dal primo minuto del tedesco. Ma così, come sappiamo, non è stato.

Esonero Juric, tifosi scatenati sui social

Ma Ivan Juric ha deciso di non schierare dall’inizio nemmeno stasera Hummels. Si sapeva già dal pomeriggio, ma nel momento dell’annuncio ufficiale delle formazioni sui social è successo di tutto. In molti hanno chiesto l’esonero del tecnico, perché la scelta è quasi incomprensibile, soprattutto perché dietro gioca Cristante.

In particolare, su X, si è scatenato il popolo giallorosso. Qui sotto, quindi, potrete leggere un po’ di commenti che chiedono ai Friedkin di allontanare l’allenatore.

Vabbe io non ce credo….ve prego #asroma mannate via Juric subito ve prego ma poi fa giocare Cristante in difesa per non far giocare hummels ma perché??sono abbonato da 22 anni mai vista una situazione simile….società inesistente allenatore che manco la serie D je farei allenare… — NFT_Pomo.cro 🦁 (@nft_pomo) November 7, 2024

Cristante in difesa pur di non mettere Hummels titolare ahahahahahah, cacciate sto allenatore mediocre avete rotto — soccorso_andrea (@soccorso_andrea) November 7, 2024

spero di prenderne solo 2 stasera — ila (@fradicidigioia) November 7, 2024

spero di prenderne solo 2 stasera — ila (@fradicidigioia) November 7, 2024