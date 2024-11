Formazioni UFFICIALI USG-Roma: Hummels e Dybala, Juric choc

Queste le formazioni ufficiali della sfida di Europa League in terra belga. Un altro appuntamento che la Roma non può fallire dopo la sconfitta in campionato contro il Verona.

Quasi scontato definire come ‘decisiva’ la gara di Europa League che nel tardo pomeriggio, orario di inizio 18.45, vedrà impegnata la Roma in Belgio contro la formazione dell’Union Saint Gilloise.

Se per la Roma è molto importante, per Ivan Juric rappresenta una delle ultime speranze per rimanere attaccato alla panchina giallorossa. La sconfitta di Verona ha lasciato sul campo parecchie recriminazioni ma dalla trasferta scaligera la formazione giallorossa è tornata con zero punti. E, al momento, è la sola cosa che conti davvero. L’Europa League, ed un avversario tutt’altro che imbattibile devono, giocoforza, rappresentare l’ennesima boccata di ossigeno.

Un appuntamento delicato, da preparare al meglio. A partire dall’undici iniziale.

Formazioni UFFICIALI Union SG-Roma. Le scelte di Ivan Juric

Ivan Juric prova a mescolare le carte. L’avversario merita il dovuto rispetto ma è indubbio come possa rappresentare l’occasione giusta per fare qualche esperimento, ruotando giocatori e posizioni in campo. Valutare, su un palcoscenico prestigioso quale quello dell’Europa League, chi finora ha avuto meno opportunità di mettersi in luce. Fuori i titolarissimi, come Paulo Dybala e Artem Dovbyk e dentro il giovane Tommaso Baldanzi e l’esperto Eldor Shomurodov

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Le Lée, Kone, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov. All.: Juric

Nel campionato belga l’Union Saint Gilloise naviga a metà classifica. 16 punti totalizzati in 13 partite, in virtù di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Una situazione che presenta non poche analogie con quella della Roma nel campionato di Serie A. Un motivo in più per i giallorossi per marcare la differenza.