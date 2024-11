“Juric virtualmente esonerato”: annuncio improvviso | ESCLUSIVO

“Juric virtualmente esonerato”: annuncio improvviso sul futuro del tecnico. Ecco le parole in esclusiva che cambiano il futuro della Roma

Siamo qui, ancora, a commentare una partita pareggiata e anche male contro una squadra evidentemente meno forte della Roma che però in campo ci mette l’anima e porta a casa il risultato.

E come al solito, alla fine di ogni match, arriva il commento di Alessio Manieri, Daje Ale:”La Roma pareggia uno a uno con il San Giuliano e niente, io sono Juric che dice la Roma ha fatto una grande partita, i ragazzi hanno dominato, ma siamo stati sfortunati”.

“Juric è virtualmente esonerato”. E poi il commento su Mancini

Poi, dopo questo attacco nel commento, Alessio Manieri analizza in questo modo la partita: “Primo tempo imbarazzante, secondo meglio un po’ meglio poi prendiamo il solito gol su calcio d’angolo, sicuramente ci hanno anche studiati. E poi cosa succede: il San Giuliano poteva vincere perché ha avuto dei contropiedi”.

“Il segno della mediocrità – continua – è l’esultanza di Mancini che va ad esultare come se avesse segnato in finale contro una squadra che aveva fatto un solo punto con il Bodo in casa. Lui va ad esultare come se non lo so che avevano fatto. Questo è proprio lo specchio della mediocrità”.

E poi le parole sul futuro di Juric, che sembra segnato: “Adesso vediamo che cosa decideranno i presidenti sul mister, però questo è un tunnel senza via d’uscita. L’allenatore – ha detto ancora Alessio Manieri – è virtualmente esonerato: vediamo se andrà via adesso oppure dopo il Bologna. L’importante sarà non sbagliare il prossimo allenatore” ha chiuso.