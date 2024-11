Niente Tottenham-Roma per l’attaccante: verdetto UFFICIALE

Non disputerà il prossimo match con la Roma a causa di una vera e propria ingenuità. Provvedimento ufficiale: non sarà della sfida

Nuovo mezzo passo falso per la Roma di Ivan Juric. Dopo la mazzata del ‘Bentegodi’ di Verona, i giallorossi non sono riusciti a centrare la vittoria neanche con l’Union Saint Gilloise, raccogliendo dalla sfida contro i belgi soltanto un punticino che muove di poco la classifica.

Non un bel biglietto da visita per Pellegrini e compagni in vista di un filotto di partite che vedrà i giallorossi impegnati in campionato e in Europa League con avversarie di livello. Confronti che contribuiranno a delineare con maggiore efficacia le velleità di una stagione iniziata male e proseguita peggio. Il confronto con il Bologna – allo stato attuale della situazione – ha tutti i criteri per poter essere definito un autentico spartiacque della stagione della Roma. Sicuramente non l’unico, visto che anche in Europa League il cammino dei giallorossi procede tutt’altro che spedito. Con la sfida contro il Tottenham che si staglia all’orizzonte.

Tottenham-Roma, UFFICIALE l’assenza di Lankshear