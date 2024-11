Nuovo infortunio e intervento UFFICIALE: salta Roma-Lazio

Emergono novità in merito ad un elemento di pregio, che dovrà necessariamente saltare svariati appuntamenti del girone d’andata, compreso il derby tra Roma e Lazio

Sinora la stagione 2024/25 dell’As Roma può serenamente candidarsi ad essere una delle favorite per entrare nell’olimpo delle peggiori annate giallorosse di sempre, a causa della dodicesima piazza in Serie A, dell’ormai altissima probabilità di vedere un terzo allenatore sulla panchina nel giro di qualche settimana e di un generale caos regnante tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Il tutto assume una vena ancor più tragica nel momento in cui ci si confronta con gli ingenti investimenti compiuti nel corso dell’estate, che parlano di oltre cento milioni di euro investiti e una serie di altisonanti nomi approdati nella città eterna.

Dovbyk, Soulé (il quale sembrerebbe aver iniziato a conquistare una propria dimensione tecnico-tattico all’interno dell’economia giallorossa), Koné, Le Fée, Hummels, Hermoso… Insomma, i giallorossi non possono certamente lamentarsi, se non fosse per delle inaspettate lacune che riguardano ancora una volta la fascia destra e l’assenza di un vice Dovbyk di rilievo. A complicare le cose ecco anche il lungo infortunio di Alexis Saelemaekers, le cui qualità tecniche e la versatilità avrebbe certamente giovato al sistema di Ivan Juric.

Discorso diametralmente opposto occorrerà compiere per i cugini laziali, che sotto la guida di mister Baroni stanno inanellando una serie di trionfi senza aver investito sostanzialmente nulla nel corso dell’estate. A prescindere dalle performance delle due capitoline il derby fa come sempre storia a se e, in questo caso, sono giunte nuove notizie su un assente di pregio.

La Lazio perde una pedina: Castrovilli pronto ad operarsi

Nel corso delle ultime ore sono emerse notizie poco rassicuranti per Marco Baroni, il quale dovrà fare a meno di Gaetano Castrovilli durante il prossimo mese e mezzo. Il talentoso centrocampista biancoceleste dovrà infatti operarsi chirurgicamente, dopo i due interventi al ginocchio che sembrerebbero non essere bastati ad assicurargli serenità e continuità fisica.

Proprio a causa dei modesti (per non dire nulli) investimenti compiuti dalla dirigenza laziale negli scorsi mesi, Baroni non potrà contare su particolari sostituti, il che potrebbe mettere la Lazio su un terreno in salita sia per le prossime partite, ma soprattutto per l’atteso derby di gennaio.