Osimhen torna in Italia: c’è la data della firma

Emergono novità succulente in merito ad uno degli affari più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi della Continasssa

Ormai è evidente: la massima lega italiana è stata letteralmente ribaltata nel corso dell’estate, generando un vero e proprio terremoto in termini di equilibri nella parte sinistra della classifica. L’egemonia tecnico-tattica della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha subito un deciso ridimensionamento, trovando la ferma e irreprensibile risposta di Antonio Conte e del suo Napoli.

Tuttavia, anche il temporaneo dominio dei partenopei è stato prontamente interrotto dal plotone nerazzurro della Dea di Gasperini, la cui vittoria per 3 a 0 contro il Napoli ha ulteriormente mischiato le carte in tavola.

Un panorama straordinariamente affascinante, che ha restituito imprevedibilità e spettacolo ad una massima lega dove persino le più piccole riescono a dire la propria (basti vedere una Roma disorientata che si è trovata travolta da alcune medio-piccole del campionato).

All’interno di questo seducente mosaico si è fatta spazio anche la Juventus di mister Motta, la quale, tuttavia, appare ancora alla ricerca di un definitivo equilibrio, che possa permettere ai bianconeri di confrontarsi ad armi pari con Inter e Napoli.

Più che per valore della rosa (in cui i bianconeri risultano ben più ricchi dei campani e in lotta con i nerazzurri), le principali differenze riguardano le opzioni in panchina, dove la Vecchia Signora, tra infortuni e dimenticanze del mercato, si trova alle volte scoperta. Basti pensare all’assenza di un vero e proprio vice Vlahovic, sul quale nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni.

Giuntoli ha deciso per il dopo Vlahovic: Osimhen e David nel mirino

La sensazione è che, dopo svariate stagioni, la tifoseria bianconera sia ancora divisa in due fazioni ben distinte in merito alla considerazione di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, al netto di numeri tutt’altro che deludenti, non ha ancora conquistato il consenso unanime della tifoseria juventina, che in alcuni casi ne desidera persino la partenza. Una prospettiva che, tra i corridoi del centro sportivo di Vinovo, sembrerebbero aver preso seriamente in considerazione.

Per alcuni le caratteristiche tattiche del sistema di gioco di Thiago Motta mal si sposerebbero con un centravanti poco propenso a legare il gioco con il centrocampo (lavoro che ad esempio Joshua Zirkzee compiva efficacemente nel Bologna dello scorso anno) e, in caso di mancanza di coppe nella stagione corrente, l’idea di veder partire Vlahovic appare tutt’altro che improbabile.

Secondo quanto riportato da Guido Tolomei sul proprio account X (Twitter), pare che Cristiano Giuntoli abbia già segnato sul proprio taccuino i due bomber da introdurre alla Continassa nel caso in cui il serbo dovesse svuotare l’armadietto in estate. Stiamo parlando di Jonathan David (un affare a parametro zero che ben si sposerebbe con la necessità di un attaccante tecnico in grado di fraseggiare in fase di impostazione) e Victor Osimhen, la cui esperienza al Galatasaray potrebbe interrompersi nel caso in cui un big europea decidesse di prelevarlo.