Roma, prima soluzione Friedkin: nuovo arrivo a Trigoria

In casa Roma, in attesa della gara di questa sera di Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, bisogna registrare una notizia importante dei Friedkin.

La Roma, dopo aver perso tra le polemiche domenica scorsa contro il Verona di Paolo Zanetti, è chiamata a battere un colpo questa sera in Europa League. I giallorossi, infatti, giocheranno questa sera contro l’Union Saint-Gilloise in un match che potrebbe dire molto per il prosieguo dell’intera stagione.

Al netto che la Roma non vince una trasferta dallo scorso aprile, ovvero quando è stata battuta l’Udinese con il gol di Cristante, la sfida contro l’Union Saint-Gilloise potrebbe risultare decisiva per il destino di Ivan Juric. In caso di mancato successo, infatti, il tecnico croato sarebbe subito esonerato, senza aspettare il prossimo turno di campionato contro il Bologna.

La situazione della squadra giallorossa, almeno per il momento, è davvero traumatica. Proprio per questo motivo, prima del loro arrivo nelle prossime ore nella Capitale, i Friedkin hanno preso una prima decisione.

Roma, scelto Tim Coates come nuovo psicologo del club: ecco tutti i dettagli

Come scritto dalla redazione de ‘Il Tempo’, infatti, la Roma ha scelto Tim Coates come nuovo psicologo del club. Il nuovo mental coach della squadra giallorossa è inglese ed ha già avuto delle esperienze nel mondo del calcio.

La lingua non sarà un problema, visto che Tim Coates sa parlare l’italiano. Il nuovo psicologo, ovviamente, lavorerà a stretto contatto con lo staff di Ivan Juric. La Roma, dunque, continua ad inserire nuove figure nel proprio staff, visto anche l’arrivo di Mark Sartori come nuovo ‘Director of Performance’.