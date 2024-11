Terremoto rossonero: salta l’accordo con la Roma: ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane.

Niente Roma, forse. Anche perché il nome ai giallorossi non viene accostato da un po’ di tempo. Certo, non è del tutto uscito dai radar giallorossi, c’è da dirlo. E non è nemmeno uscito – anzi è entrato in maniera pesante – in quelli bianconeri dopo la partita di Champions League.

Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konur, giornalista turco esperto di calciomercato, su un giocatore che nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato di essere un importante elemento sulla corsia, uno che crea sempre la superiorità numerica, ci sarebbe anche l’interesse di una squadra tedesca che per via di un infortunio al proprio esterno lo ha inserito in una specie di short list. E tra questi, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, c’è anche Soulé della Roma.

Calciomercato Roma, anche il Leverkusen su Zhegrova

Il profilo è quello di Zhegrova, esterno del Lille, che contro la Juventus nella massima competizione europea ha dimostrato di essere sprecato in Ligue 1. Giuntoli lo ha di nuovo messo nel mirino per la prossima stagione, ma anche al Bayer Leverkusen, che oltre a Soulé e Arda Guler, ha deciso di accendere i fari sul 25enne kosovaro, un elemento che piace, a quanto pare, al tecnico Xabi Alonso.

Concorrenza spietata, in poche parole. Con la vetrina internazionale che di certo non aiuta quelle società italiane che vedono nel giocatore un possibile obiettivo. Il Lille in Champions League sta facendo benissimo e ha già battuto Real e Atletico Madrid con il grande apporto dell’esterno. E questo ovviamente non può in nessun modo passare inosservato. La Roma, come sappiamo, la scorsa estate ci ha provato a prenderlo ma poi la trattativa non è decollata. E in questo modo, un nuovo inserimento, è quasi impensabile.